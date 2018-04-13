Радоница 2018: что нельзя делать в этот день

Во вторник, 17 апреля, Православная церковь отмечает праздник Радоница, который в Украине также называют Проводы, Гробки, Могилки, Диды, Родительский день.

"Обозреватель" расскажет об этом особом дне поминовения умерших, а также поделится рекомендациями, что следует и что не следует делать на Радоницу.

История праздника

Радоница отмечается на 9-й день после Пасхи и всегда выпадает на вторник. Поскольку в 2018 году православные христиане встретили Воскресение Христово 8 апреля, день "вселенского поминовения" приходится на 17 апреля.

Традиция Радоницы имеет дохристианские корни – она тесно связана с культом предков. Древние славяне приходили на могилы своих покойных родственников, поскольку верили: умершие радуются, слыша теплые воспоминания о себе.

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Позже языческая традиция радоваться на кладбище вошла в противоречие с христианством – церковь не поощряла подобных вещей. Но затем, как и в случае с другими языческими традициями, был найден приемлемый компромисс: верующим разрешили в определенные дни ходить на кладбища, но воздерживаться от чрезмерного веселья. Церковь, в свою очередь, внесла в народный праздник поминовения свою заупокойную лепту – специальные службы и молитвы.

В современных условиях, когда большинство верующих не может позволить себе посетить кладбище в рабочий день, вторник, зачастую Поминальный день переносят на воскресенье, предшествующее Радонице (когда отмечается совсем другой праздник – Антипасха, Фомина неделя или Красная горка).

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График поминальных дней: Киев

В больших городах поминальные дни разные для каждого кладбища.

Так, в текущем году в Киеве, по информации КГГА, поминальные дни пройдут по такому графику:

15 апреля, воскресенье- Пироговское, Корчеватское, Мышеловское, Чапаевское, Северное, Южное, Лесное, Пуща-Водицкое, Святошинское, Братское, Михайловское, Соломенское, Совское, Шулявское кладбища, а также Старообрядческое кладбище и Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник

16 апреля, понедельник - Дарницкое, Позняковское, Бортническое, Выгуровское, Троещинское, Зверинецкое, Куреневское, Беличанское, Жулянское кладбища

17 апреля, вторник – Байковое, Быковнянское кладбища, Киевский крематорий

18 апреля, среда – Городское кладбище

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Как правильно помянуть умерших

1.Во время специальной церковной поминальной службы – панихиды. Если речь идет о большом храме, панихиды могут организовывать в одном из небольших приделов, которые обычно расположены слева от алтаря – служба там может вестись параллельно с основной. На поминальную часть храма обычно указывает распятие и большой прямоугольный подсвечник.

На панихиду необходимо взять с собой 3 вещи: хлеб (символ вечной жизни), свечу (символ Божьего света) и записку с именем умершего.

В небольших церквях панихида, как правило, служится сразу же после основной службы.

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2.Во время домашней молитвы. Существует масса готовых молитв на все случаи: за покойных родителей, за мужа или жену, за детей, но есть и универсальные. Вот несколько из них:

"Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная".

"Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшую раба(-у) Твоего (Твою) (имя), и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все вольные его (её) согрешения и невольные, избавь его (её) от вечных мук и огня геенского, и даруй ему (ей) причастие и наслаждение вечными Твоими благами, уготованных любящим Тебя: ведь хотя и согрешил(а) он(а), но не отступил(а) от Тебя, и без сомнения в Отца и Сына и Святого Духа, Бога в Троице славимого, веровала, и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовала. Поэтому будь милосерден к нему (ней), и веру в Тебя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, как Щедрый, упокой: ибо нет человека, который проживет и не согрешит. Но Ты Единый безгрешный, и правда Твоя вечна, и Ты Единый Бог милостей и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь".

3.На кладбище. Церковь рекомендует, придя на кладбище, зажечь свечу и прочесть молитву. Это может быть либо одна из обычных молитв, либо специальная заупокойная лития, либо акафист об упокоении.

Какое-то время следует побыть наедине с мыслями о покойном, вспомнить его самые лучшие черты характера, поступки и слова.

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Что категорически нельзя делать на Радоницу

В этот день крайне не рекомендуется употреблять спиртные напитки, а также "поливать" алкоголем могилу, оставлять на ней рюмку, кусок хлеба и что-то еще из угощений. Церковь считает это проявлением язычничества, хотя на практике эти запреты часто игнорируются.

Нельзя креститься на памятники, монументы или фото – крестятся только на распятие или икону.

На кладбище запрещено употреблять алкоголь и курить.

Крайне не рекомендуется увлекаться чревоугодием среди могил.

Не следует заниматься тяжелой домашней работой.

Уборку и покраску оград лучше все-таки сделать заранее, а не в поминальный день.

Конфликты, ссоры, обиды и прочие негативные эмоции лучше оставить для других дней.

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Приметы

На кладбище следует входить через ворота, а войдя, трижды перекреститься. Выходя, следует сделать то же самое, но уже стоя лицом к могилам. Вернувшись с кладбища, следует умыть лицо и руки.

Когда уходите с кладбища, мысленно обратитесь к покойным с такими словами: "Нам пусть здоровится, а вам легко лежится", "Вам Царства Божьего, а нам - к вам не спешить".

Считается, что беременным женщинам не следует посещать кладбища.

Человек, который взял с могилы конфету, крашанку или какое-то другое угощение, предназначенное покойному, должен прочесть за него молитву, иначе тот будет являться ему во сне.

Молитва, прочитанная утром в Поминальный день, обращенная не только к Богу, но и к покойным родственникам, может обеспечить долгую и счастливую жизнь.

Напомним, ранее "Обозреватель" обнародовал расписание поминальных дней в православном календаре 2018 года.