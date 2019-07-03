Дематюкация языка: озвучено наказание нарушителям скандального законопроекта

Верховной Раде предложили установить штрафы за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в интернете и в эфире телевидения.

Это предусмотрено законопроектом нардепа от БПП Ольги Богомолец № 10414 "О противодействии сквернословию", или о дематюкации языка.

Термин "нецензурная брань (сквернословие)" определяется как "ненормативная брань, перечень слов и выражений которой утверждается Кабинетом Министров Украины". Слово будет считаться нецензурным, в том числе, при изменении любой буквы.

Законопроектпредусматривает:

штраф 680-1275 грн за маты или "оскорбительное приставание к гражданам" в телеэфире, других СМИ или материалах в интернете либо публичных выступлениях.

альтернативное наказание - 40-60 часов общественных работ ;

или исправительные работы на срок 1-2 месяца с отчислением 20% заработка;

или админарест до 15 суток.

Если нарушало публичное лицо, наказание строже:

штраф 1275-1700 грн;

или общественные работы на 40-60 часов;

либо исправительные работы в течение 1-2 месяцев с отчислением 20% заработка;

или админарест до 15 суток.

Отметим, что термин "публичное лицо" предлагают использовать в понимании закона о противодействии легализации доходов, однако там нет определения такого термина - разве что "национальные публичные деятели".

Предлагается запретить использование матов на ТВ, а в случае нарушений - штрафовать в объеме 10% размера лицензионного сбора. Полученные от этого средства намерены направлять на развитие Украинского культурного фонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская детская писательница и защитница государственного языка Лариса Ницой назвала разницу между российским матом и руганью в Украине.

Так называемая дематюкация украинского языка вызвала бурную реакцию в сети. Некоторые украинцы даже восприняли такой документ как шутку, другие считают, что это полный маразм.

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