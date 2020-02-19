Кровавая разборка с парикмахером в Одессе: вскрылись новые факты нападения

Стрельба в одесской парикмахерской, где вчера неизвестный открыл огонь по одной из сотрудниц, произошла из-за дележа имущества между супругами.

Об этом OBOZREVATEL рассказал адвокат пострадавшей. "Бывший муж посчитал, что при разводе передал супруге слишком много имущества. Пострадавшая только что была у врача. В ближайшее время буду знать больше о ее состоянии здоровья", – сказал нам адвокат Петр Гупало.

Парикмахерская "Эра" находится на улице Люстдорфская дорога, 56, в Киевском районе Одессы. По данным полиции, вчера вечером, 18 февраля, в помещение зашел неизвестный и ранил из травматического пистолета 45-летнюю сотрудницу салона. Она в это время как раз обслуживала клиента.

Женщину с ранением грудной клетки и поясницы госпитализировали. А высокий мужчина в кепке и маске сбежал. Предварительно полиция уже квалифицировала преступление как покушение на убийство.

На месте преступления Национальная полиция

"Новой информации у нас нет. Только то, что было известно по состоянию на вчера. Устанавливается личность, и принимаются меры по его задержанию", – сказала OBOZREVATEL спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В Киевском районе Одессы мужчина с оружием ворвался в салон красоты и подстрелил женщину-парикмахера, которая в это время обслуживала клиента.

В среду, 12 февраля, правоохранители устроили погоню за правонарушителем на Range Rover, открыв стрельбу по колесам машины. За рулем был иностранец, у которого при проверке документов полицейские заметили оружие. Водитель пытался скрыться.

В спортзале Соломенского района Киева между посетителями возник конфликт, в результате которого один из них открыл стрельбу. Как позже стало известно, отношения выясняли два "свободовца".

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