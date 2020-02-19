В Одессе мужчина в маске выстрелил в парикмахера в салоне красоты: все детали. Фото и видео

В Киевском районе Одессы мужчина с оружием ворвался в салон красоты и подстрелил женщину-парикмахера, которая в это время обслуживала своего клиента.

В результате ее госпитализирован с ранениями грудной клетки и поясницы. Инцидент произошел вечером 18 февраля на Юго-Западном массиве города, сообщает сайт 048.ua со ссылкой на ГУ Нацполиции в области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По информации правоохранителей, в заведение на Люстдорфской дороге вошел неизвестный мужчина в кепке и маске, которая закрывала часть лица, а также с пистолетом. Он несколько раз выстрелил в сторону в спину сотруднице салона и убежал.

В Одессе мужчина в маске выстрелил в парикмахера

Полицейские прочесали район с собаками в поисках подходящего под приметы человека, но пока не нашли его. При этом на месте стрельбы оперативники обнаружили 4 гильзы от патронов, предполагая, что подозреваемый стрелял из травматического оружия.

В Одессе подстрелили сотрудницу салона красоты 048.ua

Отмечается, что в результате противоправных действий неустановленного лица огнестрельные ранения получила 45-летняя парикмахер.

"Женщина 1974 года рождения жива, ее госпитализировали с ранениями грудной клетки и поясницы", – подчеркнули в полиции.

В Одессе подстрелили сотрудницу салона красоты od.npu.gov.ua

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты. На данный момент все еще устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника.

При этом предварительно полиция уже квалифицировала преступление как покушение на убийство.

В Одессе подстрелили сотрудницу салона красоты 048.ua

В Одессе подстрелили сотрудницу салона красоты od.npu.gov.ua

В Одессе подстрелили сотрудницу салона красоты od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля в Одесской области был заблокирован международный канал торговли людьми. Организатора преступной группы, в которую входили граждане Украины, задержали в аэропорту.

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