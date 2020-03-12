Без паники не будет дефицита: по чему "ударит" карантин в Украине

Карантин в Украине, введенный из-за коронавируса COVID-19, не приведет к дефициту продуктов в магазинах, если люди не начнут паниковать и скупать товары "про запас".

Об этом предупредил в эфире ObozTV бывший вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. При этом он признал, что карантин может "ударить" по слабым местам в логистике.

Зубко пояснил, что каждый магазин обеспечивает определенное количество товаров для ежедневного потребления.

"То есть, супермаркеты не держат на своих полках месячный запас продуктов. А когда возникают такие панические настроения, то люди покупают "наперед". И это может вызывать отсутствие каких-то продуктов. Особенно, почему-то, это бьет по сахару, по крупам, по гречке", – отметил он.

Зубко подчеркнул, что только дополнительный спрос может вызвать исчезновение с полок некоторых продуктов, и главное – чтобы магазины могли вовремя обеспечить их подвоз.

"Вот по чему бьет карантин – то как раз по логистике", – уточнил экс-чиновник.

Так, по его словам, "слабые места" сейчас могут выявить в Министерстве инфраструктуры. В частности, это касается обеспечения железнодорожных перевозок.

Продуктов в Украине хватит на всех. Главное – не паниковать supermarketnews.com

Ранее OBOZREVATEL уже писал о том, как коронавирус повлиял на жизнь украинцев: люди стали меньше путешествовать, чаще заказывать продукты с доставкой, а в офисах начали отправлять сотрудников в отпуск и работать на удаленке.

Кроме того, паника на фоне объявления карантина из-за коронавируса и обвал цен на нефть за несколько дней привели к падению курса гривни.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал