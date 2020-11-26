Голубовская предостерегла украинцев от "профилактики" COVID-19 витаминами

Прием витаминов с целью профилактики COVID-19 или лечения болезни не является панацеей.

Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, выступая на Украинском женском конгрессе. Видео было опубликовано на YouTube-канале организации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Медик отметила, что общество сейчас находится в экстраординарной ситуации, некоторые люди паникуют.

Кроме того, в Украине "традиционно очень слабое доверие к государственным институтам" и "люди себя привыкли сами спасать", сказала Голубовская.

"Спасение утопающего – дело рук самого утопающего", – пошутила инфекционист.

Она добавила, что из-за этого украинцы "черпают информацию где угодно". Этот процесс невозможно остановить.

Что касается приема витаминов, Голубовская подчеркнула: "Нельзя всем подряд следовать этим рекомендациям".

"Если у человека нет дефицита витамина D, он тоже достаточно негативно сказывается на организме. Препараты цинка тоже бездумно принимать нельзя", –сказала врач.

Она добавила, что цинк можно принимать по назначению врача в постконтактный период. Также некоторые врачи лечат инфицированных пациентов в том числе витаминами, поскольку COVID-19, особенно в тяжелой форме, может вызвать их резкий дефицит.

Голубовская отметила, что нехватка витаминов – стандартная ситуация при многих инфекционных заболеваниях.

Фрагмент эфира:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-детский инфекционист Сергей Крамарев назвал последствия отравления витаминами и их побочные эффекты. В случае с цинком симптомы можно спутать с COVID-19.