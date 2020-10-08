COVID-19 в ВСУ заболели более ста человек за сутки

Коронавирусной болезнью COVID-19 в Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 7 октября, заболели еще 112 человек.

Об этом сообщили на Facebook-странице Командование Медицинских сил ВСУ. Отмечается, что всего коронавирусом болеет 748 человек. За время пандемии выздоровели – 2672 человека, летальных случаев – 11.

Кроме того, на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 490 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 79 человек.

Среди новых больных COVID-19 в учреждениях здравоохранения находятся 22 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 5 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного и Центрального региона – по 1 военнослужащему, лазарет воинской части Одесской области – 3 военнослужащих, Житомирский военный госпиталь – 2 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь – 1 военнослужащий, ЦРБ города Надворное – 1 работник ВС Украины).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 90 человек (Киевская область – 45 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Львовская область – 15 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Одесская область – 7 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Винницкая область – 3 военнослужащих, Тернопольская и Житомирская области – по 2 военнослужащих, Полтавская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Ивано-Франковская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Волынская, Николаевская, Хмельницкая, Харьковская, Днепропетровская область – по 1 военнослужащему, Черновицкая область – 1 работник ВС Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине официально подтверждено 24 4734 случая коронавирусной инфекции. Из них 5397 – обнаружены за минувшие сутки, что стало новым рекордом по суточного прироста.