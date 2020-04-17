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17 апреля • обновлено в 18:21
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Ляшко сделал обнадеживающее заявление о COVID-19 в Украине

1.7т
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Украина в ситуации с пандемией короронавируса COVID-19 на данный момент идет по сценарию Польши.

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Об этом 17 апреля в комментарии "Радио свобода" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Он подчеркнул, что такая ситуация будет продолжаться только в случае соблюдения карантина. Если население будет придерживаться норм, пандемия может пройти без пиковых нагрузок на медсистему.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Иллюстрация

Пик эпидемии, как подчеркнул Ляшко, также зависит от соблюдения карантинна. По существующим прогнозам, он должен наступить около 17 апреля.

"Мы последние недели наблюдали тенденцию роста количества случаев заболевания коронавирусной болезнью, она сохраняется и на сегодняшний день. Но, в связи с тем, что мы ввели своевременно превентивные меры, рост происходит в рамках 10-11%, что для нашей системы охраны здоровья является достаточно позитивной динамикой.

Это та динамика, с которой наша система охраны здоровья справляется без коллапса. У нас есть места свободные в реанимационных отделениях, есть подготовленные койки, мы предоставляем качественную медицинскую помощь", – отметил Ляшко.

Он добавил, что большинство европейских стран уже вошли в фазу плато пандемии, то есть, динамика заболеваемости уже не растет так стремительно.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Виктор Ляшко сказал, что в Украине разработка ИФА-тестов на наличие у населения иммунитета к COVID-19 может послужить выходом из карантина.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
видео инфекция карантин болезнь вирус
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