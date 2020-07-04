Новый грипп поразит большинство украинцев, а зараженных COVID-19 может быть миллион, – инфекционист

COVID-19 в Украине – не катастрофа, но инфицированных может быть миллион.

В Китае обнаружили новый штамм вируса свиного гриппа. Медики говорят, что он может мутировать, передаваться от человека к человеку и вызвать пандемию.

В эфире телеканала Obozrevatel TV врач-инфекционист Юрий Жигарев допустил массовое заражение им в Украине. Он также пояснил, следует ли ожидать вторую волну коронавируса, хватит ли мест в больницах в случае существенного увеличения больных и сколько инфицированных COVID-19 может быть на самом деле.

– Действительно ли есть угроза пандемии от нового штамма вируса свиного гриппа?

– Не могу сказать, что сейчас она есть. Но любой новый штамм имеет пандемический потенциал. Это означает, что, в принципе, он способен вызвать пандемию.

– Успели ли вы ознакомиться с исследованиями? Как я понимаю, их не так много. Но в чем его основная опасность? По крайней мере в чем была угроза H1N1?

– Основная опасность в том, что у нас нет иммунитета, мы с ним раньше не сталкивались. Это означает, что большинство людей могут инфицироваться.

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– Свиной грипп, даже модифицированный, может быть, как около 10 лет назад в Украине или нет?

– Вирус гриппа – один из самых мутабельных. Он постоянно меняется. И даже те варианты, которые были в последние годы, когда вирус приходит в новый сезон, он уже изменился, немного другой. И есть какая-то часть людей без иммунитета к нему. Именно поэтому у нас сезон гриппа каждый год.

Если это совершенно новый вирус, понятно, большинство людей не будет иметь иммунитета и могут заболеть.

– По поводу второй волны COVID-19. Президент Владимир Зеленский дал поручение подготовиться. В Минздраве и в Кабмине сказали, что если статистика будет ухудшаться до 60 случаев на 100 тысяч населения – есть вероятность жесткого карантина. Сейчас в среднем 50 случаев на 100 тысяч. Насколько велика опасность, что мы перешагнем этот предел?

– Здесь надо различать два понятия. Что касается второй волны, то об этом сейчас некорректно говорить. О ней шла речь еще весной, когда думали, что летом наступит спад заболеваемости, а осенью – снова подъем. Сейчас лето уже в разгаре, 30 градусов на улице, но никакого снижения нет. Думаю, вместо волн будет какая-то определенная заболеваемость.

Очень надеюсь, что мы все-таки сохраним этот уровень, он не будет сильно нарастать и нам не придется усиливать ограничительные меры. Но пока причин для резкого снижения, а затем повышения, я не вижу.

Инфицированных украинцев может быть больше миллиона

– Это вы видите по поведению населения или по тем мерам, которые предпринимаются?

– Я вижу по тем объективным показателям, которые есть сейчас – сколько у нас инфицированных, сколько пациентов в больницах.

– Мы видим, что Кабмин пытается увеличить количество койко-мест для потенциальных больных COVID-19, готовясь к худшему сценарию. О какой нагрузке вы можете говорить как врач? Знаем регионы, в которых остается с десяток свободных мест.

– В масштабах Украины никакой катастрофической ситуации пока нет. Есть большие различия между регионами. Есть области, где более напряженная ситуация, о которой вы рассказывали. На самом деле, так и есть. Но есть и места, где остается много свободных коек, там совершенно нет никакого кризиса.

Поэтому нужно говорить не об Украине в целом, а о конкретном регионе или даже конкретном городе.

Я не вижу никакой катастрофы, потому что это стратегический план, который был с самого начала. Если в больницах первой волны будут заканчиваться койки, тогда будут подключаться определенные медучреждения второй волны. Они это знают, сейчас готовят оборудование, лекарства и все необходимое. Все по плану, который был разработан еще весной.

– Врачи говорят, что "шапку сбили", пика, который наблюдался в европейских странах, у нас не было. Мы несколько смягчили этот рост. Сейчас видим своеобразное плато, хотя кое-кто не согласен с этим. Но большинство говорит, что мы сейчас держимся на достаточно высоком уровне по заболеваемости. Что будет осенью – вообще трудно сказать. Там добавится сезонный грипп. С одной стороны, использование масок должно уберечь население, а с другой – один грипп плюс другой могут увеличить смертность. Что скажете?

– Действительно, определенная опасность есть. Но пока я не располагаю информацией, что нас ждет какая-то катастрофа.

Каждый час инфицируются новые пациенты. Чем больше людей инфицируется, тем меньше остается тех, кто чувствителен к вирусу. Этот процесс продолжается уже несколько месяцев. Все меньше и меньше эта уязвимая категория.

Поэтому говорить, что вдруг через полгода, зимой или в какой-то момент у нас будет взрыв, нет оснований.

О второй волне коронавируса в Украине говорить неуместно

– По разным оценкам, сейчас около 400 тысяч украинцев болеют COVID-19, и это может быть даже бессимптомно. Вы прогнозировали, сколько может болеть? И, если такими темпами двигаться, то когда можем дойти хотя бы до половины от численности населения?

– Здесь надо различать. Есть инфицирование, есть болезнь. Если мы говорим "бессимптомная болезнь" – это, фактически, инфицирование. Человек заразился, у него выработался иммунный ответ, но он может не иметь абсолютно никаких симптомов и чувствовать себя вполне нормально.

Таких людей, думаю, гораздо больше. Трудно сказать, но не удивлюсь, если их в Украине миллион и даже больше – тех, кто заразились и имеют иммунитет.

Практически все больные нам известны, потому что понятно: если у человека есть симптомы, он так или иначе обращается к врачу и подпадает под эту статистику.