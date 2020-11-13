У каждого десятого украинца знакомые умирали от COVID-19 – опрос

Социологический опрос показал: большинство украинцев либо сами переболели COVID-19, либо знают о случаях инфицирования среди своих знакомых. Каждый десятый сказал, что был знаком с жертвами пандемии.

Такие данные показал опрос, проведенный программой "Свобода слова Савика Шустера". Респонденты давали ответы через интернет в рамках проекта "Электронная демократия". Трансляция политического ток-шоу от 13 ноября доступна на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Большинство зрителей программы (14 923 участника опроса) ответили, что переболели COVID-19 (80,6%).

53,6% обращались к семейному врачу, 18,4% ответили, что лечились сами. 14% консультировались у знакомых медиков, 7,3% – у друга, который переболел коронавирусом. Меньше всего украинцев обращались в приватные клиники (5%) или страховые компании (1,7%).

У 70,8% респондентов есть знакомые, которые заболели коронавирусом. 12,1% ответили, что знают людей, которые умерли в результате заражения.

Трансляция программы:

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