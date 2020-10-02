Коронавирус может принимать до 10 разных форм, чтобы проникать в организм – ученые

Коронавирус SARS-CoV-2 может трансформировать свои шипы минимум в 10 различных форм, чтобы проникать в организм.

К такому выводу пришли ученые из Института Фрэнсиса Крика (Великобритания), передает FoxNews. Специалисты надеются, что открытие позволит понять, почему вирус настолько заразен.

В ходе эксперимента выяснилось, что новый вирус меняет форму, чтобы стать более "цепким", а также защитить себя от обнаружения антителами организма.

Трансформация шипов позволяет им лучше связываться с находящимся на поверхности клеток человека белком ACE2 и проникать в организм, пояснили эксперты.

"Это очень сложный процесс взаимосвязи рецепторов вируса и здоровой клетки по сравнению с большинством вирусных белков. Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения", – рассказал научный сотрудник лаборатории института Дональд Бентон, один из авторов исследования.

Ученые добавили, что изменение шипов коронавируса происходит очень быстро – в лабораторных условиях за 60 секунд. Однако, в реальной жизни процесс занимает больше времени, считают исследователи.

Как писал OBOZREVATEL, даже эффективная вакцина против COVID-19 не вернет жизнь людей в норму к весне 2021 года, уверенны эксперты Королевского научного общества.