Легкие умерших от COVID-19 больше напоминают печень, – патологоанатом

Легкие умерших в результате COVID-19 отличаются от типичного состояния и больше напоминают печень.

Об этом журналистам ТСН рассказали патологоанатомы. Врачи отметили, что "коронавирусную" пневмонию ни с чем не перепутаешь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Легочная ткань в норме должна проваливаться под пальцами, а здесь она очень плотная", – пояснил сотрудник Львовского областного морга Дмитрий Бондарев. Внутри легкие меняются из-за тромбов.

Бондарев за полгода уже провел больше 90 вскрытий тел умерших от COVID-19. Самой молодой пациентке было 40 лет.

После смерти вирус в теле человека уже не такой активный, но опасность заразиться у патологоанатомов все равно есть. Обычно врачи стараются делать вскрытие хотя бы через сутки-двое.

Помещать тела умерших от коронавируса в целлофановые пакеты уже не обязательно. Нынешние правила позволяют перевозить их даже просто под простыней, предварительно обработав спецсредствами.

По статистике Львовского областного морга, на пять вскрытий только одно – без диагноза COVID-19.

По словам Бондарева, от коронавируса чаще умирают люди старше 60 лет. "Они имеют сложные формы [инфекции], избыточный вес и сахарный диабет", – сказал медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, когда определится дата поставок в Украину вакцины против COVID-19 от фонда COVAX.