''Чтобы земля горела!'' Фарион призвала украинцев физически уничтожать оккупантов

На нынешнем этапе становления украинская нация должна не приносить в жертву своих представителей, а физически уничтожать российских оккупантов.

Об этом написала на своей странице в Facebook экс-наррдеп от "Свободы" Ирина Фарион. Так она отреагировала на годовщину самосожжения Героя Украины Олексы Гирника в знак протеста против советского режима.

Ирина Фарион Facebook Ирины Фарион

"Господа! Теперь должны не самосжигаться на радость врагу, а делать это же с врагом. Чтобы земля под ним горела за любое проявление московского духа. Имею право на такое суждение как лауреат премии имени Олексы Гирника. Герою вечная память. Нам — чин уничтожения врага. И без сантиментов", — отметила она.

Ирина Фарион Facebook Ирины Фарион

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