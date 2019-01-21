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''Чтобы земля горела!'' Фарион призвала украинцев физически уничтожать оккупантов

1.8тЧитать материал на украинском

На нынешнем этапе становления украинская нация должна не приносить в жертву своих представителей, а физически уничтожать российских оккупантов.

Об этом написала на своей странице в Facebook экс-наррдеп от "Свободы" Ирина Фарион. Так она отреагировала на годовщину самосожжения Героя Украины Олексы Гирника в знак протеста против советского режима.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Facebook Ирины Фарион

"Господа! Теперь должны не самосжигаться на радость врагу, а делать это же с врагом. Чтобы земля под ним горела за любое проявление московского духа. Имею право на такое суждение как лауреат премии имени Олексы Гирника. Герою вечная память. Нам — чин уничтожения врага. И без сантиментов", — отметила она.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Facebook Ирины Фарион

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''Чтобы земля горела!'' Фарион призвала украинцев физически уничтожать оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Фарион,играет за кремль.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
після звільнення Донбасу треба буде створити мобільні групи для знимщення іиродків ордло, що знущалися з наших солдат і вели активні бойові діїї
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Должна остаться одна галичина. Может просто отделить от Украины таких дур?
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