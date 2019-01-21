''Чтобы земля горела!'' Фарион призвала украинцев физически уничтожать оккупантов

На нынешнем этапе становления украинская нация должна не приносить в жертву своих представителей, а физически уничтожать российских оккупантов.
Об этом написала на своей странице в Facebook экс-наррдеп от "Свободы" Ирина Фарион. Так она отреагировала на годовщину самосожжения Героя Украины Олексы Гирника в знак протеста против советского режима.
Ирина Фарион
Facebook Ирины Фарион
"Господа! Теперь должны не самосжигаться на радость врагу, а делать это же с врагом. Чтобы земля под ним горела за любое проявление московского духа. Имею право на такое суждение как лауреат премии имени Олексы Гирника. Герою вечная память. Нам — чин уничтожения врага. И без сантиментов", — отметила она.
Ирина Фарион
Facebook Ирины Фарион
Как сообщал OBOZREVATEL:
Фарион заявила, что с русскоговорящими гражданами Украины не нужно вести никакой дискуссии о языках, а сразу бить в лицо.
Ранее она предлагала украинцам избивать русскоговорящих, выразив убеждение, что именно эти радикальные действия помогли бы выиграть войну с Россией.
Скандальный призыв она назвала нормальной реакцией на дискриминацию украиноязычных граждан. Фарион уверенна, что все, кто пытается возвеличить язык страны-агрессора в Украине, могут понять только язык силы.
Экс-нардеп резко раскритиковала попытки национальных меньшинств получить языковые преференции и обвинила украинцев в том, что они все время договариваются с теми, кому "надо стрелять в рот".
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