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''Чтоб тебя муж бросил, детей не было!'' Украинки устроили жесткую драку в супермаркете

2.2тЧитать материал на украинском

В супермаркете Харькова громкое выяснение отношений переросло в драку между тремя женщинами.

Видео потасовки было опубликовано на странице "Харків Report" в Facebook. Сообщается, что инцидент случился 26 декабря в одном из супермаркетов на Салтовке.

Одна из девушек толкнула мать с дочкой, что и стало причиной ссоры.

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"Чтобы тебя муж бросил, детей не было и мать твоя сдохла", — слала проклены одна из участниц конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы ввязались в жестокую драку с поляками в Варшаве.

Место
УкраинаХарьков
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Скала Богдан
Скала Богдан
А навіщо писати що це українки, по розмові це кацапки які проживають в Україні.
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