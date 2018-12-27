''Чтоб тебя муж бросил, детей не было!'' Украинки устроили жесткую драку в супермаркете

В супермаркете Харькова громкое выяснение отношений переросло в драку между тремя женщинами.

Видео потасовки было опубликовано на странице "Харків Report" в Facebook. Сообщается, что инцидент случился 26 декабря в одном из супермаркетов на Салтовке.

Одна из девушек толкнула мать с дочкой, что и стало причиной ссоры.

"Чтобы тебя муж бросил, детей не было и мать твоя сдохла", — слала проклены одна из участниц конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы ввязались в жестокую драку с поляками в Варшаве.