Что грозит Филарету за раскол: озвучены два варианта

Действия почетного патриарха ПЦУ Филарета станут предметом обсуждения на ближайшем Синоде Православной церкви Украины.

"Думаю, будет принято какое-то решение", – спрогнозировал в комментарии OBOZREVATEL доктор исторических науку, историк церкви Арсен Зинченко.

По его оценкам, возможны два варианта решения Синода.

Почетный патриарх Филарет, митрополит Епифаний NewsOne

Первый таков: "Отправить Филарета на покой за действия, несовместимые с церковной этикой, с Уставом церкви, за пренебрежение огромным достоянием украинского народа – Томосом, о котором он пренебрежительно отзывался".

Второй вариант – более мягкий: "Просто осудить его действия, указать на их неприемлемость, без каких-либо решений. Это своего рода семейный подход", – заметил историк.

Что касается реакции Вселенского патриархата, то Зинченко убежден: Константинополь не будет реагировать на "собор" 20 июня, поскольку "уже высказался насчет Филарета".

Как писал OBOZREVATEL, 20 июня в Киеве по инициативе почетного патриарха Филарета состоялосьсобрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата. Событие происходило во Владимирском соборе столицы.

По его итогам патриарх отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.

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