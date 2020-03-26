"Они не осознают угрозы": Чийгоз предупредил крымчан о пандемии коронавируса

Жители оккупированного Россией Крыма до сих пор не осознают реальную угрозу от коронавируса, поскольку привыкли жить в условиях российской пропаганды.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Ахтем Чийгоз в эфире "Радио Крым. Реалии". По его словам, сейчас крымчане не воспринимают вирус как реальную угрозу.

"Сегодня мы пытаемся через любые возможности достучаться до крымчан, ведь они из-за постоянного нахождения в зоне риска, из-за постоянной пропаганды России ведут себя опасно. Не чувствуют и не воспринимают коронавирус как реальную угрозу", – отметил парламентарий.

Он отметил, что в Крыму знают, что на материковой части Украины серьезные проблемы и применяемые достаточно жесткие меры. Они видят, как общество самоорганизуется, однако считают, что это не коснется Крыма.

Чийгоз заметил, что достучаться до крымчан пока не удается. А оккупационная власть не предпринимает необходимых шагов для борьбы с коронавирусом в Крыму.

"Когда мы им говорим, что надо отказываться от свадеб, от празднования дней рождения, походов в кафе и рестораны, к сожалению, мы не можем достучаться до них. Нам остается только призывать и говорить им, что сегодня такая беспечность – может быть смертельной. тем более в то время, когда мы не можем им помочь", – подчеркнул Чийгоз.

Он призвал крымских активистов мониторить ситуацию и сообщать о состоянии с эпидемией на полуострове, чтобы можно было апеллировать к международным правозащитным организациям и гуманитарным миссиям, а также помогать крымчанам через неофициальные каналы, через волонтеров, родственников и друзей с материковой части Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракция "Европейская солидарность" призвала власти к конструктивному сотрудничеству и потребовала принять законопроект Нины Южаниной, который поможет перераспределить более 13,5 млрд грн из лоббистских статей расходов власти и неприоритетных закупок на противодействие коронавирусу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!