День ликвидатора в Украине: в сети всплыли уникальные видео ликвидации аварии на ЧАЭС

14 декабря в Украине отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, также известный как День ликвидатора. Почти миллион человек спасали Украину и мир от ядерной катастрофы на ЧАЭС, около 60 тысяч из них – погибли.

OBOZREVATEL собрал всю информацию о событиях того времени, когда ликвидаторы предотвратили чудовищную трагедию международного масштаба (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Авария на ЧАЭС

Взрыв на Чернобыльской атомной станции 26 апреля 1986 года привел к масштабным трагическим последствиям. После выброса в атмосферу радиоактивных веществ, было заражено около 200 тысяч квадратных метров земли, 70% из которых приходились на территорию Украины, Беларуси и России.

ЧАЭС после взрыва

Больше всего от загрязнения пострадали Киевская и Житомирская области в Украине, Гомельская область в Беларуси и Брянская область в РФ. Гигантское радиоактивное облако докатилось до Швеции, Финляндии и Норвегии.

Выброс радиоактивных веществ после аварии на ЧАЭС составил до 50 миллионов Кюри, что в сотни раз превышает показатели радиации после атомной бомбардировки японского города Хиросима в 1945 году.

Зона отчуждения вокруг ЧАЭС

Вскоре после аварии на Чернобыльской атомной электростанции население Припяти, Чернобыля и близлежащих сел и поселков было эвакуировано, а вокруг ЧАЭС была установлена тридцатикилометровая Зона отчуждения, разделенная на три сегмента:

Особая зона (непосредственно промплощадка ЧАЭС);

10-километровая зона;

30-километровая зона.

Зона отчуждения сегодня "Ридус"

Телефонная будка в Припяти "Ридус"

ЗРЛС "Дуга" - "Чернобыль-2" "Ридус"

В чернобыльской больнице "Ридус"

Зона отчуждения сегодня "Ридус"

Парк аттракционов в Припяти "Ридус"

Зона отчуждения сегодня "Ридус"

Зона отчуждения сегодня "Ридус"

Зона отчуждения сегодня "Ридус"

Зона отчуждения сегодня "Ридус"

Работа ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Чернобыльские ликвидаторы – это и сотрудники станции, которые пытались предотвратить аварию и боролись с ее последствиями в первые секунды после взрыва; это и около полусотни пожарных из военизированной пожарной части №6, что первыми прибыли на место происшествия и боролись с пожаром; это военные и врачи, шахтеры и резервисты, солдаты внутренних войск и пилоты, милиционеры и ученые.

Очистка крыши ЧАЭС

Ликвидаторы вручную очищали от радиоактивных обломков крышу четвертого энергоблока ЧАЭС, где держался смертельно высокий радиационный фон.

Для помощи ликвидаторам пытались использовать роботов, однако пользы от них на ЧАЭС было мало: немецкий "Джокер" быстро отключился, созданные с нуля советские роботы тоже не могли долго выдерживать чудовищное излучение. Относительно эффективным оказался луноход - созданный для работы на спутнике Земли, этот робот неплохо чувствовал себя на крыше четвертого энергоблока.

Нужно отметить, что робот "Джокер", который стал широко известным только после премьеры телесериала "Чернобыль", до сих пор находится на одной из свалок радиоактивной техники в Зоне отчуждения.

"Джокер"

Последним заданием так называемых "крышных котов", ликвидаторов, которые очищали крышу ЧАЭС от фонящих обломков, стал приказ – поднять советский флаг на высоту 75 метров, на центральную трубу станции. Радиационный фон там был настолько высоким, что на всю операцию троим назначенным "добровольцам" выделялось всего девять минут. Наградой за выполнение безумного приказа советской власти стал один дополнительный выходной день.

Пилоты в Зоне отчуждения

Огромную роль в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС сыграли пилоты. Ведь только песка на горящий реактор следовало сбросить около шести тысяч тонн. Вертолетчики "бомбили" четвертый энергоблок песком, свинцовыми брусками и доломитом, наращивая защитный слой вокруг реактора, чтобы не допустить нового пожара и выбросов.

Ликвидаторы-шахтеры

А под четвертым энергоблоком тем временем работали шахтеры-ликвидаторы. Из-за опасений, что произойдёт расплавление активной зоны ядерного реактора и расплав попадет в грунт, а оттуда в Припять и далее в Днепр, всего за один месяц шахтеры выкопали под ЧАЭС тоннель длиной в 136 метров. По тоннелю прошли трубы, по которым циркулировал жидкий азот, охлаждая дно реактора.

Строительство "Саркофага"

Только после того, как реактор потух, а крыша четвертого энергоблока была полностью очищена от обломков, началось сооружение "Укрытия", также известного как "Саркофаг". Он был построен за 206 дней силами 90 тысяч человек.

Дезактивация Зоны отчуждения

Одновременно с этим ликвидаторы занимались очисткой и дезактивацией зараженной территории тридцатикилометровой зоны. Так, было закопано около 200 квадратных километров облученных лесных насаждений (знаменитый Рыжий Лес). Дезактиваторами обработали каждый дом, каждую улицу и каждый квадратный метр дорог во всей Зоне отчуждения.

В конечном итоге, был уничтожен и захоронен весь транспорт, который находился в Зоне отчуждения – от гражданских автомобилей до спецтранспорта, который использовали ликвидаторы.

30 ноября 1986 года работа ликвидаторов была закончена. 14 декабря того же года было официально заявлено о том, что "комплекс защитных сооружений четвёртого энергоблока ЧАЭС принят в эксплуатацию". И только в 2006 году президент Украины Виктор Ющенко выбрал эту дату в качестве Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля 2019 года был официально принят в эксплуатацию новый "Саркофаг", также известный как "Укрытие-2" и "Конфаймент". Эта гигантская арка была построена рядом с четвертым энергоблоком ЧАЭС и позднее надвинута на него. "Конфаймент" стал самым большим движущимся сооружением в истории.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся