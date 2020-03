Чем коронавирус отличается от гриппа: ВОЗ рассказала об особенностях

Новый китайский коронавирус и обычный сезонный грипп имеют ряд отличий, среди которых скорость распространения и частота летальных случаев.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в Twitter. Указывается, что обе болезни поражают органы дыхания и могут делать это с разной интенсивностью – от отсутствия симптомов до тяжелых форм. Также одинаковы пути передачи – при контакте воздушно-капельным путем и через предметы.

Однако у сезонного гриппа менее продолжительный инкубационный период и интервал между последующими заражениями.

Репродуктивное число, характеризующее среднее количество людей, заражающихся от одного больного, у коронавируса составляет от 2 до 2,5. Оно меньше, чем у вируса гриппа.

При гриппе передача происходит лишь после появления симптомов, а в случае с вирусом SARS-CoV-2 человек может заразиться и до появления симптомов у переносчика.

Распространителями инфекции при гриппе часто становятся дети, но в случае с COVID-19 дети болеют реже. Так, заболеваемость в возрастной группе от 0 до 19 лет низка в сравнении с другими возрастными группами.

При заболевании, вызванном новым типом коронавируса, в 15% случаев пациенты находятся в тяжелом состоянии, а в 5% – в крайне тяжелом. При гриппе эти показатели ниже.

Смертность от COVID-19 составляет 3-4%, что существенно выше, чем в случае с сезонным гриппом.

Карта распространения COVID-2019 по миру:

