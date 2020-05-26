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26 мая • обновлено в 09:43
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Будут ли работать детские лагеря в 2020 году: Степанов дал прогноз

1.5т
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Открытие детских летних лагерей и санаториев в Украине станет возможным только на последнем этапе выхода страны из карантина из-за коронавируса.

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Об этом на брифинге Минздрава 26 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Потому что для нас очень важно, чтобы риск инфицирования был минимальным, особенно, когда мы говорим о наших детях", – сказал он.

Будут ли работать детские лагеря в 2020 году: Степанов дал прогноз

Кроме этого, Степанов добавил, что в нынешних реалиях работа лагерей и санаториев больше не сможет быть такой, как раньше, и будет иметь определенные ограничения.

По его словам, уже непосредственно перед открытием сезона оздоровления, Министерство здравоохранения предоставит рекомендации относительно того, как организовать работу детских лагерей в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине за последнее время на 20% снизился уровень вакцинации детей от таких болезней, как корь, краснуха и паротит.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
отдых дети
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