''Будут гей-парады!'' На росТВ устроили истерику из-за новых правил секса в Украине

Новые правила секса в Украине, которые вступили в силу 11 января, вызвали бурную реакцию у российских пропагандистов.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что правки были якобы внесены для того, чтобы "любого несогласного убежденного коммуниста, революционера можно было по этой статье еще и привлечь и закрыть".

"Конечно, это очень печально. Но думаю, что это подготовка к тому, что раз вы Европа, то и гей-парадам у вас быть, это следующие будут права защищены на законодательном уровне, и шестиполая у вас будет ориентация, как это Европа уже сейчас продвигает", — забредил он.

Олег Нилов

Как сообщал OBOZREVATEL, новые правки к Уголовному кодексу Украины, предусматривающие уголовную ответственность за секс без согласия, даже супружеский, содержат ряд недостатков и требуют принятия дополнительных законодательных актов.

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