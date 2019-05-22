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"Буду любить любого": сеть всколыхнула история тяжело раненого бойца ВСУ

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В больницу имени Мечникова в Днепре доставили тяжело раненого на Донбассе бойца ВСУ. Медики провели ему сложнейшую операцию и надеются, что спасут парню жизнь.

Поддержать юного 24-летнего Героя приехала его невеста из Николаеве. Трогательной историей о любви и борьбе за жизнь поделился на своей странице в Facebook главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

Пуля, которая ранила Александра

Пуля, которая ранила Александра

Facebook Сергея Рыженко

"Хорошо, когда рядом тепло и любовь. 21 мая пуля Александру пробила глаз, прошла через срединные структуры головного мозга, остановилась у затылочной кости черепа. Голова вся в бинтах, только трубка аппарата ИВЛ показывает контуры человека. Опытный нейрохирург Андрей Сирко, взвесив все "за" и "против", пошел на сложнейшую операцию. Часы тяжелой работы не прошли даром. После трепанации, удаления осколков черепа и пули боец получил шанс", – рассказывает он.

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Уже 22 мая, по словам Рыженко, раненый защитник показал первые признаки положительной динамики и стал шевелить конечностями. К тому же, к нему приехала любимая.

"Приехала к нему невеста Аня, она ждет ребенка. Говорит со слезами на глазах: "Я его буду любить любого, тяжелое ранение и потеря глаза не помеха для нашей совместной жизни, лишь бы выжил", – написал Рыженко.

Эмоциональный пост врача уже собрал более тысячи лайков, почти 400 репостов и десятки комментариев со словами поддержки для Героя и его близких, а также благодарностью для врачей, которые спасли парня.

Боец ВСУ

Боец ВСУ

"Народна правда"

"Буду любить любого": сеть всколыхнула история тяжело раненого бойца ВСУ

"Буду любить любого": сеть всколыхнула история тяжело раненого бойца ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая ВСУ устроили оккупантам месть за троих раненых побратимов. В итоге двое террористов ликвидированы, а 12 не смогут воевать из-за ранений.

20 мая террористы "Л/ДНР" на Донбассе снова несколько раз нарушили режим прекращения огня. В ходе боев один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Сергей Рыженко
Место
УкраинаДнепр
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