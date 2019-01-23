''Будет УПЦ МП'': скандальный наместник лавры огрызнулся из-за нового названия церкви

Название Украинской православной церкви Московского патриархата не будет меняться на РПЦ в Украине.
Об этом заявил наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), несмотря на положения принятого недавно церковного закона.
"Не будет. Нет никаких причин. Мы своя украинская церковь со своим народом в своей стране", - сказал он в интервью газете "Сегодня".
Наместник Киево-Печерской лавры Павел
Корреспондент
Наместник Киево-Печерской лавры пояснил, что в митрополии "юристы решают, как действовать".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада 20 декабря приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.
На исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.
В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.
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