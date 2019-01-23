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''Будет УПЦ МП'': скандальный наместник лавры огрызнулся из-за нового названия церкви

1.5тЧитать материал на украинском

Название Украинской православной церкви Московского патриархата не будет меняться на РПЦ в Украине.

Об этом заявил наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), несмотря на положения принятого недавно церковного закона.

"Не будет. Нет никаких причин. Мы своя украинская церковь со своим народом в своей стране", - сказал он в интервью газете "Сегодня".

Наместник Киево-Печерской лавры Павел

Наместник Киево-Печерской лавры Павел

Корреспондент

Новости
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Наместник Киево-Печерской лавры пояснил, что в митрополии "юристы решают, как действовать".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Православная церковь Украины
Место
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Росийские выплядки окупанты-Лавры наши и мы их заберем ! Чемодан вокзал расея путинские выплядки
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну нехристь сектантская и даёт, с каких пор нерусь московитская стала для украинских святынь "своим" народом и "своей" церковью? Оккупанты хотят пиз*юлей и провоцируют народ
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