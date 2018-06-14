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Будет лить и "парить": в Украине опять ухудшится погода

1.8тЧитать новость на украинском

В Украине в четверг, 14 июня, снова пройдут дожди с грозами с вероятностью града и шквалов.

В Крыму, Херсонской, Черниговской и Сумской областях обойдется без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8 +13 градусов, днем +15 +20 градусов.

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На севере переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +9 +14 градусов, днем +14 +20 градусов.

В центре переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10 +16 градусов, днем +15 +20 градус.

На востоке переменная облачность, без осадков, в Донецкой и Луганской областях ночью кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +9 +14 градусов.

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На юге переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +13 +18 градусов, днем +21 +26 градусов.

В Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12 +14 градусов, днем +16 +18 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 12 июня, в Ужгороде выпал огромный град, размер которого достигал нескольких сантиметров.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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