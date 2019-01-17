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''Братские народы'': Герман поделилась маразматичной идеей об Украине

2.4тЧитать материал на украинском

Скандальная экс-советница президента-беглеца Януковича Анна Герман заявила, что подумывала над тем, чтобы стать автором инициативы по переименованию Украины.

По ее словам, это должно было дать обществу возможность по-другому посмотреть на теорию о "братских народах". Бредовыми планами Герман поделилась в эфире телеканала News One (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Анна Герман

Анна Герман

Скриншот видео

"Я даже когда-то думала, такие крамольные мысли мне приходили, что надо Украину переименовать в Киевское Государство, в Киевскую Русь-Украину. И тогда все станет на свои места: откуда пошли народы братские, где колыбель вот этого всего нашего славянского рода, которому нет перевода", — улыбаясь, рассказала она.

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Анна Герман

Анна Герман

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герман пренебрежительно высказалась о таком историческом событии, как получение Украиной Томоса об автокефалии ПЦУ. Она назвала его "пшиком", а не большой победой.

Также экс-соратница Януковича нагло заявила, что если новый президент Украины не наладит отношения с Россией и не сделает страну нейтральной, то она обречена на гибель.

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Персона
Анна Герман
Место
Украина
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