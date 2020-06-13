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13 июня • обновлено в 13:52
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"Борисполь" открывает международное авиасообщение: появились детали

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В аэропорту "Борисполь" запланировано 15 регулярных рейсов в сутки со дня открытия международного авиасообщения 15 июня.

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Об этом 13 июня на пресс-конференции заявил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, уточнив некоторые направления.

Павел Рябикин

Павел Рябикин

По его словам, речь идет о Великобритании, некоторых странах Европы, Омане. При этом большинство рейсов будут внутренними.

Рябикин уточнил, что это согласно заявлениям авиакомпаний, однако будут ли выполняться рейсы, пока сказать сложно.

"Потому что компании, которые начали продажу билетов, видят не очень большой спрос. Не исключено, что некоторые отменят запланированные рейсы", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Павел Рябикин
Место
Украина
Тег
аэропорт Борисполь
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