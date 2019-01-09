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''Большой пшик!'' Герман язвительно высказалась о Томосе для Украины

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Скандальная экс-советница беглого президента Виктора Януковича Анна Герман разразилась возмущениями из-за того, что Украина получила Томос без подписей членов Синода Вселенского Патриархата.

Более того, она пренебрежительно высказалась об историческом событии, назвав его "пшиком", а не большой победой. Это произошло в эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Анна Герман

Анна Герман

Скриншот видео

"Украинский народ не доверяет своей власти не потому, что слушает русскую пропаганду, а потому, что власть их постоянно обманывает. Смотрите, даже в таких вещах, которые, казалось бы, беспроигрышные для власти, они обманывают. Посмотрите на этот Томос. Вроде все сделали: привезли, показали, рассказали, службы Божьи, ура, браво! Оказывается, что в том документе по Томосу отсутствуют подписи. Что он подписан только патриархом, а нужны подписи всего Синода! И этого людям не сказали. И сейчас забирают тот документ обратно в Стамбул, и там будет 9 января заседать Синод. Подпишут или не подпишут... Даже если подпишут все — безвкусица", — возмутилась Герман.

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Анна Герман

Анна Герман

"Википедия"

Она добавила, что украинцев должны были предупредить о том, что документ не успеют подписать к Рождеству. В противном случае, по ее мнению, власть должна была полностью засекретить информацию о том, что Томос необходимо вернуть в Стамбул, чтобы не давать поводов для насмешек.

"Они разляпали это все. Теперь все смеются! И из той великой победы выходит большой пшик!" — нагло высказалась Герман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Анна Герман
Место
Украина
Тег
Томос
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Farosov Gera
Farosov Gera
Бред в лучших традициях времен януковича.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Есть еще на Украине умные люди.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Вся эта банднровская колония большой пшик и вонизм, которая точно не будет существовать в таком виде.
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