В Украине выбрали лучший эскиз большого Государственного Герба. Фото

В Украине завершился конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба.

Его результаты объявили 19 ноября, сообщил на странице в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он также опубликовал фото эскиза, который победил.

Известно, что конкурс провело Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования.

Победителя среди 112 работ определяли специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведения.

Первую премию получил проект Алексея Кохана. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб.

Далее Минюст должен подготовить проект Закона "О государственных символах" и передать его в Верховную Раду. Если проект поддержат, эскиз станет официальным символом страны.

Напомним, проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины был принят 279 голосами на внеочередном заседании Рады 25 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Шотландии обнаружили двухметровый памятный знак с национальным гербом Украины, датированный 1949-м годом.