В Украине ждут возвращения Донбасса: опубликованы показательные результаты опроса

Большинство украинцев признали, что на востоке Украины идет война с Россией и высказались за возвращение оккупированных территорий на прежних условиях без "особого статуса".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 13-17 февраля Центром Разумкова. Как разделились мнения украинцев, показали на сайте организации.

Так, 44% респондентов, оценивая ситуацию на Донбассе, считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 19% – что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, 14% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война – конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины, 10% – война между Россией и США, и 6% – на востоке Украины происходит борьба за независимость "Донецкой и Луганской народных республик".

Большинство украинцев против особого статуса для Донбасса

Большинство граждан – 54% – поддержали возвращение оккупированных территорий в состав Донецкой и Луганской областей на тех же условиях, что были раньше. 13% поддержали идею, чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева.

Автономию для Донбасса пожелали 6%, а еще 5% – высказались за то, чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами. Отдать ОРДЛО России готовы лишь 3%.

Установления мира на Донбассе силовым путем поддержали только 20% граждан (против этого выступили 56%). Вместе с тем, только 13% поддержали бы отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины (не поддерживают – 65,5%), лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территории в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают – 70%).

Большинство респондентов (62%) выступили против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 21% опрошенных). Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (68% ее не поддерживают, поддерживают – 11%).

Также преимущественно отвергаются общественным мнением такие компромиссы ради достижения мира на Донбассе: амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 63%, поддерживают – 14,5%), отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС (не поддерживают 60%, поддерживают – 20%), предоставления русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 54%, поддерживают – 31%), отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины (не поддерживают 54%, поддерживают – 26%).

48% опрошенных не поддержали налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с "ДНР" и "ЛНР" (поддерживают – 35%). Вместе с тем относительное большинство (41%) не поддерживают идею прекращения финансирования территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР" (выплату пенсий, зарплат и т.д.) (поддерживают – 36%).

Противоречивым является общественное мнение относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним "руководством" "ДНР" и "ЛНР" – доля тех, кто поддерживает эту идею (41%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (40%).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в опросе в студии Савика Шустера 98% украинцев заявили, что не считают мирных жителей временно оккупированных территорий Донбасса врагами.

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