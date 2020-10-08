У 90% пациентов с COVID-19 нет контрольных симптомов, – британские ученые

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что почти у 90% пациентов с COVID-19 не наблюдается ни один из трех контрольных симптомов, поэтому выявить болезнь можно только при помощи тестирования.

Такой вывод они сделали после исследования на коронавирус более 36 тыс. добровольцев, сообщила Daily Mail.

Тестирование проводилось Управлением национальной статистики (ONS) в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Это была случайная проверка десятков тысяч людей, живущих в Великобритании.

Согласно опубликованным результатам, только у 16 ​​добровольцев из 115 с положительным результатом теста на вирус были соответствующие симптомы – жар, кашель, потеря вкуса и обоняния.

При этом из всех протестированных 158 человек имели подобные симптомы, но лишь 10% из них болели COVID-19.

Это является важным доказательством необходимости повсеместного исследования на коронавирус, заявили ученые. Тысячи людей, страдающих от симптомов, похожих на коронавирус, должны будут пройти тестирование, поскольку это единственный способ узнать, есть ли у них заболевание, считают они.

Ведущий исследователь приложения Covid Symptom Study, эпидемиолог Королевского колледжа Лондона профессор Тим Спектор подверг критике результаты данного исследования.

"Проблема с данными ONS заключалась в том, что полный спектр симптомов не собирался систематически, а собирался только в день отбора проб. ...Наши собственные данные о 400 взрослых близнецах, проверенных на антитела и ежедневно регистрирующих симптомы через приложение, показали, что только 19% людей не имели симптомов. Это подчеркивает важность сбора всего спектра симптомов", – сказал он.

Также мнения ученых разделились и в вопросе о том, являются ли носители бессимптомной коронавирусной инфекции такими же активными распространителями вируса, как и больные с симптомами.

Одни эксперты заявляют, что те, у кого нет симптомов, не кашляют, поэтому вполне вероятно, не так интенсивно распространяют вирус.

Исследователи Южной Кореи, в свою очередь, утверждают, что в бессимптомных случаях было такое же количество вируса, то есть риск распространения равный.

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