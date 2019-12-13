Главная Новости
14 декабря • обновлено в 01:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Больше, чем на выборах: Шустер удивил результатами опроса по Зеленскому

418
Читать материал на украинском

Украинцы верят, что президент Владимир Зеленский сможет добиться успеха в восстановлении мира на Донбассе.

Таковы результаты опроса, проведенного среди зрителей в студии политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 13 декабря.

Вопрос Шустера звучал так: "Верите ли вы в то, что Владимир Зеленский к концу своего президентского срока заложит фундамент мира в Украине?"

Новости
Удар по Путину? Зеленский предложил внести правки в Конституцию: что известно

Положительный ответ оказался выше, чем показатель Зеленского на выборах президента – 81%. Остальные 19% зрителей ответили "нет".

Украинцы верят в Зеленского

Украинцы верят в Зеленского

Напомним, Зеленский 6 декабря впервые появился в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах по Донбассу.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский во время "нормандского саммита" в Париже договорился с Путиным развести войска на еще трех участках фронта на Донбассе. Стороны обсудят этот вопрос 18 декабря на переговорах ТКГ в Минске. Также планируется обмен пленными и прекращение огня.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Темы
Свобода слова Савика Шустера Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Савик Шустер
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
4
Смешно
0
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги