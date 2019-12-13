Больше, чем на выборах: Шустер удивил результатами опроса по Зеленскому

Украинцы верят, что президент Владимир Зеленский сможет добиться успеха в восстановлении мира на Донбассе.

Таковы результаты опроса, проведенного среди зрителей в студии политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 13 декабря.

Вопрос Шустера звучал так: "Верите ли вы в то, что Владимир Зеленский к концу своего президентского срока заложит фундамент мира в Украине?"

Положительный ответ оказался выше, чем показатель Зеленского на выборах президента – 81%. Остальные 19% зрителей ответили "нет".

Украинцы верят в Зеленского

Напомним, Зеленский 6 декабря впервые появился в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах по Донбассу.

Владимир Зеленский скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский во время "нормандского саммита" в Париже договорился с Путиным развести войска на еще трех участках фронта на Донбассе. Стороны обсудят этот вопрос 18 декабря на переговорах ТКГ в Минске. Также планируется обмен пленными и прекращение огня.

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