''Болит душа'': мать бойца АТО попросила украинцев спасти жизнь сына

Мать 31-летнего Героя АТО из Житомира Екатерина Мошковская обратилась за помощью к неравнодушным украинцам, чтобы спасти жизнь сына, у которого диагностировали тяжелый недуг.

Женщина рассказала, что Евгению крайне необходима пересадка сердца, а со временем возможно и легких. Цена жизни солдата, который прошел горячие точки на Донбассе, — минимум $130 тыс., пишет "Житомир.info".

Евгений, который нуждается в помощи "Житомир.info"

"Мобилизовали моего сына весной 2015 года. Служил в 24 отдельной механизированной бригаде. Вернулся домой летом 2016 года. Стал на учет в военкомате и сразу устроился на работу. Однако постоянно жаловался на боль в грудной клетке. Говорил: "У меня болит душа". Я спрашивала: "Почему, сынок, болит?". "За ребятами ..." — отвечал. Уговорила его обратиться к врачу. УЗИ показало, что у него проблемы с сердцем: очень низкая фракция выброса. Лечились. Впоследствии я заметила, что кожа у него приобрела синеватый оттенок. В мае этого года оказалось, что фракция выброса сердца начала резко падать — до 22% (норма фракции выброса сердца составляет 55-70%. — Ред.). Лежал в госпитале, в больнице. Врачи сказали, что необходимо делать пересадку сердца. Без этого не обойтись. Сейчас мой сын находится дома, на таблетках, постоянно лежит, с кровати — никуда, почти не ест", — делится криком души мать ветерана.

Мать тяжелобольного бойца "Житомир.info"

Согласно заключениям врачей из Института сердца Министерства здравоохранения Украины, у Евгения — дилатационная кардиомиопатия.

"Только на пересадку сердца необходимо $130 тысяч. Если еще и на легкие (ведь с ними тоже есть серьезные проблемы), то надо умножать на два. У меня пенсия 1,5 тыс. гривен. Что я могу собрать?" — с отчаянием говорит Екатерина.

Подтверждение диагноза Евгения "Житомир.info"

За финансовой поддержкой женщина обращалась и к народным депутатам, и к местным властям Житомирщины. Теперь же женщина просит откликнуться простых неравнодушных украинцев, чтобы спасти жизнь ее сына и защитника Украины.

Номер карты для помощи: 4731 2191 0411 8355 (Мошковская Екатерина)

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