Блокировка сайтов СБУ: чем это обернется для украинцев

В Украине рассматривают возможность предоставления Службе безопасности полномочий для временной блокировки информационных интеренте-ресурсов в целях государственной безопасности.

Чем это обернется — жесткой цензурой или резким улучшением ситуации в стране, ущемлением свободомыслия или жестким ослаблений врагов Украины в сети — OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей.

Согласно итогам проведенного опроса, 43% респондентов считают, что принятие указанного решения — это первый шаг к жизни, как в тоталитарной КНДР.

Вместе с тем, 22% опрошенных отметили, что все зависит от того, какие сайты будут блокировать, поскольку в цензуре есть как свои минусы, так и плюсы.

Еще 18% отнеслись к инициативе положительно, подчеркнув, что поддержат ее, если она сделает жизнь граждан безопаснее.

15% участников опроса, в свою очередь, восприняли идею как очередную "кормушку" для коррупционеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал законопроект №6688 по временной блокировке информационных ресурсов 4 июля и порекомендовал народным депутатам принять его в первом чтении.