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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Общество

"Бл*дь!" Украинская ведущая заматерилась в эфире, вспомнив Вакарчука

4.6тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая Алеся Бацман в эфире своей авторской программы на телеканале "Наш" попала в курьезную ситуацию и перешла на матерную речь.

В частности, она обсуждала с шоуменом, другом и бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Евгением Кошевым слова лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука о необходимой деолигархизации.

Бацман акцентировала внимание на том, что соответствующий закон новоиспеченный политик называет своим первым шагом в случае прохождения его политсилы в Верховную Раду. Конфуз получился при попытке телеведущей выговорить слово "деолигархизация". После нескольких попыток в эфире прозвучало из ее уст возмущенное "Бл*дь!". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Евгений Кошевой и Алеся Бацман

Евгений Кошевой и Алеся Бацман

Скриншот с видео

"Женя, ну это сейчас надо будет вырезать... Давай проедем этот вопрос!" – сказала в итоге она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кошевой в этом же интервью заявил, что языковая проблема создана в Украине искусственно и ее нужно решать по-другому.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Евгений КошевойСвятослав ВакарчукВладимир Зеленский
Место
Украина
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