"Бл*дь!" Украинская ведущая заматерилась в эфире, вспомнив Вакарчука

Украинская телеведущая Алеся Бацман в эфире своей авторской программы на телеканале "Наш" попала в курьезную ситуацию и перешла на матерную речь.
В частности, она обсуждала с шоуменом, другом и бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Евгением Кошевым слова лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука о необходимой деолигархизации.
Бацман акцентировала внимание на том, что соответствующий закон новоиспеченный политик называет своим первым шагом в случае прохождения его политсилы в Верховную Раду. Конфуз получился при попытке телеведущей выговорить слово "деолигархизация". После нескольких попыток в эфире прозвучало из ее уст возмущенное "Бл*дь!". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Евгений Кошевой и Алеся Бацман
Скриншот с видео
"Женя, ну это сейчас надо будет вырезать... Давай проедем этот вопрос!" – сказала в итоге она.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кошевой в этом же интервью заявил, что языковая проблема создана в Украине искусственно и ее нужно решать по-другому.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.