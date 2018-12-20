''Благословляет на войну'': украинский журналист ярко поставил на место Патриарха Кирилла

Присутствие патриарха Московского и всея Руси Кирилла на заседании коллегии Минобороны России является серьезным аргументом в пользу создания в Украине поместной автокефальной православной церкви.

Ведь таким образом он подтвердил, что одобряет действия российских оккупантов, которые убивают людей в других странах, включая Украину. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Патриарх Кирилл на встрече с генералами РФ Скриншот видео

"На встречу с генералами пришел патриарх Кирилл. Тот самый, священники которого благословляют российское воинство на войну, в том числе с нами. И мне кажется, присутствие российского священнослужителя №1 на встрече с военными — это один из аргументов в пользу создания украинской независимой поместной православной церкви", — подчеркнул он.

Кроме того, Цимбалюк жестко раскритиковал действия российских священников, связанные с ритуалами освящения оружия, которое угрожает миллионам мирных жителей других государств, и затроллил их за лицемерие.

"А то как-то странно получается, когда российские священники в оккупированном Крыму освящают российские ракеты, которые полетят или потенциально могут полететь в наши города и ударить по нашим военным. Радует только, что они не всегда качественно работают и часто после освящения российской святой водой падают", — ярко подытожил журналист.

Патриарх РПЦ Кирилл "Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что украинские политики предлагают верующим "отдать свои души самозванцам". Так он прокомментировал создание поместной Православной церкви Украины, отметив, что раскольническое сообщество ведет к духовной погибели.

Напомним, что 15 декабря в Киеве состоялся объединительный Собор, в ходе которого был избран глава поместной Православной церкви Украины. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Новости об историческом решении Украины крайне разозлили РПЦ. Там заявили, что результаты объединительного Собора якобы приведут к увеличению количества "раскольнических ветвей", а также назвали украинцев "несчастными".