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Беременная не может быть крестной? В ПЦУ развенчали очередное суеверие

Анна Паскевич
Общество
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Церковь не запрещает беременным быть крестными мамами

Церковь не запрещает беременным быть крестными мамами. Иллюстративное фото / Pixabay

В Православной церкви Украины опровергли суеверие о том, что беременная женщина не может крестить детей в церкви.

Так, церковь не запрещает женщинам в положении быть крестными мамами, говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook.

"Церковь всегда относилась и относится с уважением к женщине, тем более беременной, поэтому не видит никаких препятствий для того, чтобы она была крестной", – говорится в публикации.

В ПЦУ опровергли суеверие о том, что беременная не может крестить ребенка

В ПЦУ опровергли суеверие о том, что беременная не может крестить ребенка Фото: ПЦУ / Facebook

При этом в ПЦУ отметили, что единственным предостережением, которое стоит учитывать, является самочувствие беременной женщины, особенно, на последних месяцах беременности: ей может быть трудно держать ребенка во время Таинства.

"В такой светлый и наполненный любовью момент, как крещение ребенка, не стоит обращать внимание на слухи и предрассудки. Если у вас есть определенные сомнения или вопросы – советуйтесь со священниками, и вы сможете получить правдивый ответ. И знайте, что крестить можно в любой момент, не существует никаких ограничений во времени для совершения Таинства крещения: пост или праздник – крестить можно всегда, потому что дверь Церкви Спасителем открыты для каждого и всегда!", – призвали в ПЦУ.

В ПЦУ призвали не обращать внимание на слухи и предрассудки

В ПЦУ призвали не обращать внимание на слухи и предрассудки (скриншот)

Единственным предостережением, которое стоит учитывать перед крещением, является самочувствие беременной женщины

Единственным предостережением, которое стоит учитывать перед крещением, является самочувствие беременной женщины (скриншот)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПЦУ развенчала суеверие о погасшей свече.

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