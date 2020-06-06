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6 июня • обновлено в 11:38
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Беременная Мона Лиза и женщина на "Тайной вечере": раскрыты секреты шедевров мировой живописи

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В сети раскрыли секреты шедевров мировой живописи, которые видел почти каждый.

Оказалось, что во многих картинах – от "Девушки с жемчужной сережкой" Яна Вермеера до "Моны Лизы" Леонардо да Винчи – спрятано много тайн, пишет DW.

Девушка с жемчужной сережкой

"Девушка с жемчужной сережкой" один из самых известных шедевров нидерландского живописца Яна Вермеера. Картина была написана примерно в 1665 году. Кого изобразил художник, неизвестно. Однако главная загадка оказалась не в этом. Сережка слишком большая – натуральный жемчуг таким не бывает, а искусственный тогда не выращивали. Возможно, это перламутр. Кроме того, совсем непонятно, на чем держится на ухе сережка.

Беременная Мона Лиза и женщина на "Тайной вечере": раскрыты секреты шедевров мировой живописи

dw.com

Девушка, читающая письмо у открытого окна

"Девушка, читающая письмо у открытого окна" – еще одна картина Яна Вермеера с загадкой. Неизвестно, от кого она получила письмо. Возможно, от мамы или от возлюбленного. И какую роль играет явно лишний тяжелый занавес, который чуть ли не треть площади картины также неизвестно. Рентгеноскопия показала, что занавес появился позже, чтобы скрыть изображенного за спиной девушки купидона – обнаженного посланника любви.

Беременная Мона Лиза и женщина на "Тайной вечере": раскрыты секреты шедевров мировой живописи

dw.com

Тайная вечеря

В монументальной фреске Леонардо да Винчи, изображающей последнюю трапезу Иисуса с апостолами, находили уже много тайных символов. Например, зашифрованное пророчество "код да Винчи" о конце света в 4006 году. Но почему справа от Иисуса сидит женщина? Якобы это апостол Иоанн, но лицо и белая кожа говорят о другом. Некоторые указывают даже на женскую грудь под одеждой.

Беременная Мона Лиза и женщина на "Тайной вечере": раскрыты секреты шедевров мировой живописи

dw.com

Неизвестная

Сразу после того, как картина Крамского "Неизвестная" появилась на выставке передвижников в марте 1883 года, художника стали распрашивать о том, кто эта прекрасная незнакомка. Но он так и не назвал ее имени. Одна из гипотез говорит, что это княжна Екатерина Долгорукова, морганатическая жена императора Александра II. Другая версия: это бывшая курская крестьянка, вышедшая замуж за дворянина Бестужева.

Беременная Мона Лиза и женщина на "Тайной вечере": раскрыты секреты шедевров мировой живописи

dw.com

Мона Лиза

Загадочная улыбка Моны Лизы – не единственная тайна знаменитой картины. Возможно, Леонардо да Винчи изобразил на ней беременную Джоконду. На это указывают скрещенные руки, которые прикрывают округлый живот. Поиски в архивах показали, что жена торговца шелком Лиза дель Джокондо действительно была беременна, когда Леонардо писал ее портрет. Может быть, поэтому она улыбается.

Беременная Мона Лиза и женщина на "Тайной вечере": раскрыты секреты шедевров мировой живописи

dw.com

Автопортрет

Этот необычный портрет малоизвестный австрийский художник Иоханнес Гумпп написал в 1646 году, в возрасте двадцати лет. Сам художник назвал картину просто: "Автопортрет". Но сегодня ее как только ни называют: "Двойной портрет", "Тройной портрет". Оптимальным вариантом называют "Автопортрет с зеркалом и мольбертом".

Беременная Мона Лиза и женщина на "Тайной вечере": раскрыты секреты шедевров мировой живописи

dw.com

Старый гитарист

В 1903 году, когда был написан "Старый гитарист", картины 22-летнего Пабло Пикассо плохо покупали, он нищенствовал. Если внимательно посмотреть на склоненную голову гитариста, то между ухом и шеей видно лицо женщины. Под слоем краски находится другая картина – кормящая ребенка мать и корова с теленком. Пикассо из экономии писал новые картины на старых работах.

Беременная Мона Лиза и женщина на "Тайной вечере": раскрыты секреты шедевров мировой живописи

dw.com

Портрет Бабетты

Работа современного немецкого художника Герхарда Рихтера – портрет его дочери Бабетты, которую в семье называют Бетти. Говорят, что точнее было бы называть его антипортретом. Ведь лица Бетти не видно, она отвернулась именно потому, что не хочет, чтобы его увидели.

Беременная Мона Лиза и женщина на "Тайной вечере": раскрыты секреты шедевров мировой живописи

dw.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа.

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Автор
Карина Бондаренко
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