После интервью, которое Дмитрий Гордон взял у Лукашенко накануне выборов, Владимир Соловьев может считать за честь, если Гордон позволит ему протирать пыль в студии, а за это даст ему парочку мастер-классов по обслуживанию клиентов.

За 2 часа 31 минуту и 17 секунд Дмитрий Ильич не задал Александру Григорьевичу ни одного вопроса по существу, ни одного вопроса, которые касались бы сути режима, созданного Лукашенко.

Двух с половиной часов не хватило Гордону для того, чтобы спросить, куда исчез Виктор Иосифович Гончар, оппозиционный политик первого ряда, глава ЦИК Беларуси, уволенный Лукашенко за то, что отказался поддержать антиконституционный переворот 1996 года. Заодно можно было бы поинтересоваться судьбой друга Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского, пропавшего навсегда одновременно с Гончаром. В списке известных людей, которых похитили, пытали и убивали лукашенковские "эскадроны смерти" бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко, журналист Дмитрий Завадский, политический активист Юрий Корбан. Про них Гордону тоже было неинтересно.

Ни слова про антиконституционный переворот, про захват ЦИКа и назначенную его главой Ермошину, по сравнению с которой российские Чуров с Памфиловой могут считаться эталонами честности. В интервью с Гордоном Лукашенко был выставлен скромным трудягой-бессребреником, поскольку Гордон не спросил его, зачем президенту небольшой страны целых 18 резиденций, на сооружение и обслуживание которых уходят громадные деньги…

Вместо этого Гордон задавал Лукашенко вопросы, напоминающие аккуратные пасы "на ножку".

- "Сколько дворцов спорта Вы построили, Александр Григорьевич?". - "Только ледовых дворцов - 17", - с тихой гордостью отвечает Лукашенко и зрители должны остаться в уверенности, что он лично рыл котлованы, собственноручно все строил и на свои кровные покупал оборудование.

- "Александр Григорьевич, как Вы относитесь к Украине?". – "Я очень люблю Украину!" - отвечает Лукашенко. – "Она похожа на Францию, но Украина душевная, а Франция – нет. Во Франции душу убила демократия".

- "Александр Григорьевич, Вы можете гарантировать, что с территории Беларуси не произойдет российского вторжения в Украину?" - "Нет, такого не будет никогда, пока я президент!" - горячо отвечает Лукашенко.

С первых секунд интервью Гордон надел на себя восторженное лицо и до последней секунды его не снимал. Ответы Лукашенко Дмитрий Ильич сопровождал комментариями: "Класс!", "Да что Вы?" и т.п.

На заявление Лукашенко, что Россия оккупировала Крым потому, что украинское руководство его не стало защищать, а он, Лукашенко, дрался бы до последнего, Гордон сделал скорбное лицо и сказал: "Об одном жалею, что в тот период во главе Украины были не Вы!".

В целом, по градусу холуйства и интенсивности вылизывания клиента Гордон далеко обошел ведущих представителей российской информационной обслуги и вплотную приблизился к северокорейским образцам.

Изделие, созданное Гордоном на пару с Лукашенко, не рассчитано на взыскательного потребителя. Помимо откровенно рептильной позы интервьюера, крайне комично выглядит постоянная хлестаковщина Лукашенко. В частности, его рассказ о том, как он, тогда еще депутат белорусского совета, лично и фактически в одиночку остановил программу "500 дней". Оказывается, президент СССР Горбачев специально позвал его на совещание, где решалась судьба этой программы, в ходе совещания написал ему записку с просьбой выступить и после того, как депутат из БССР Лукашенко сказал, что программа не годится, судьба "500 дней" была решена и программа отправилась в корзину.

Этот рассказ напомнил анекдот, ходивший в конце 70-х годов, когда была опубликована брежневская "Малая земля". Сталин с Жуковым никак не могут решить: брать Берлин или бомбить Берлин. Наконец, Сталина осеняет: "А давайте посоветуемся с полковником Брежневым!"…

Вообще, Лукашенко легко решает любые проблемы. "Если вы хотите мира с Россией на Донбассе, я и сейчас могу это решить!" - заявил Александр Григорьевич, отвечая на вопрос о российской оккупации украинской территории.

Как-то раз на встрече Ельцина, Кучмы и Лукашенко зашел разговор о том, что в Украине нет конституции. "Ты помоги ему", - попросил Ельцин Лукашенко, показывая на Кучму. – "Я написал ему Конституцию", - скромно сообщил Лукашенко. Прошло 185 лет, как Гоголь написал своего "Ревизора", но его герои не только продолжают жить, но и руководят государствами…

Предвыборный дуэт Гордон – Лукашенко решал две задачи. Первая – очеловечивание Лукашенко. Александр Григорьевич – очевидное чудовище. Там негде ставить пробы. Гордон тщательно замазывает пятна крови на одежде своего собеседника, говорит с ним о его любви к детям, о том, какой он великий спортсмен и заботливый "батька" для своих подданных. Кровь все равно проступает, чешуйчатый гребень рвет костюм, хвост торчит из-под кресла, но это неважно – сойдет для сельской местности.

Вторая задача – правильное политическое конструирование предвыборного расклада в головах не столько белорусской аудитории, сколько российской, украинской и западной.

Цель – не повлиять на само волеизъявление граждан Беларуси. Оно не имеет никакого значения, поскольку лукашенковский ЦИК уже все посчитал. Цель – доказать, что против Лукашенко действуют мощные силы в России, которые являются хозяевами белорусской оппозиции.

Гордон: "У меня сложилось устойчивое ощущение, что Россия не хочет, чтобы Лукашенко был президентом. Лукашенко своей неуступчивостью надоел России".

Лукашенко: "Россия неоднородна. Я подозреваю некоторых. Я им сказал: поймаю – оторву яйца!".

Гордон: "Да?!".

Лукашенко: "Я их все равно поймаю!".

Главный злодей, который по версии Лукашенко обманом заставил Путина и хорошего парня Женю Пригожина – "он игрушка в чужих руках" - послать вагнеровцев для свержения Лукашенко – это, оказывается, Михаил Бабич, который в данный момент служит замминистра экономразвития, а до того был послом в Беларуси. Фамилию Лукашенко не называет, только должность, но этого достаточно, если учесть, что у Лукашенко с бывшим послом давние счеты и он приложил немалые усилия чтобы убрать Бабича из Беларуси. Нелепость версии очевидна для каждого, кто хоть немного следит за российской политикой и хоть немного представляет расклады, ранги и центры принятия решений.

Итак, предвыборный ландшафт, который внедряется в головы потребителей продукта, созданного Гордоном и Лукашенко таков. Есть Лукашенко, уважаемый всеми политик, гарант стабильности в Европе и мире, готовый протянуть руку дружбы всем, а главное отец родной, надежа и опора для всех белорусов и просто отличный мужик. Одним словом, батька. Есть Путин, хороший человек, которого обманывают и подбивают против Лукашенко. И есть белорусская оппозиция, "три жэншыны", которые сами не понимают, во что ввязались и которых финансируют враги Лукашенко.

Эта лживая конструкция была бы выгодна для Лукашенко, если бы ее удалось впихнуть в головы большого числа людей в Беларуси, Украине, России и на Западе. Однако, есть ощущение, что люди в большинстве намного умнее, чем о них думают Гордон и Лукашенко.

На момент написания этого текста под этим видео было 69 тысяч лайков и 100 тысяч дизлайков, а из 29 тысяч комментариев практически все прямо или косвенно ставят знак равенства между Гордоном и его товарищами по цеху: Соловьевым и Киселевым. Интервью с Лукашенко Гордон стер остатки различий между собой и этими людьми…

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