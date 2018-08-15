"Бандера играет на бандере": Ницой рассказала о конфузе в детском лагере

Украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой возмутилась из-за того, что во время ее работы в детском лагере в Карпатах большинство из ее подопечных не знали, кто такой Степан Бандера (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По ее словам, странная ситуация произошла, когда она с воспитанниками учила повстанческую песню, в которой фигурировало имя лидера ОУН. Подробности казуса Ницой рассказала в эфире телеканала ZIK.

"Мы много с детьми пели. Чередовали шуточную песенку и какую-то повстанческую, поскольку это такой героический край, армия УПА. И вот в одной песне есть: "Бандера поведет нас, прощай моя девчонка". Вопрос: "Дети, мы поем с вами песню "Гей-гу, гей-га": кто такой Бандера?" Из 60 детей только двое знали, кто такой Бандера. Ответ детей: "Бандера — это тот, кто играет на бандере". У меня просто нет слов. Это значит, учителя учат со своими детьми, вот так лбом уперлись в программу, и поскольку в программе этого еще не было, то они об этом с 12-летними детьми еще не читали", — выразила свое недоумение Ницой.

В этой связи писательница упрекнула украинских педагогов в том, что они не обсуждают с подростающим поколением темы, которые сейчас крайне волнуют общество. Одной из таких она назвала и отношение к личности Бандеры

"Наше общество кипит, а дети изолированы получились от этого процесса. Учителя, вы должны с ними обсуждать, что в обществе происходит, или нет? Более того, есть распоряжение Министерства образования о том, что у нас есть день УПА и в этот день нужно рассказывать всем детям, что такое УПА. Это значит, что эти все учителя не рассказывали им про УПА и, соответственно, не рассказывали им про Бандеру. Учителя, вам два!" — гневно подытожила Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой рассказала об опыте штрафования воспитателей в лагере за отказ разговаривать с детьми на украинском языке. Вместе с тем, для детей никаких наказаний не предусматривалось, однако за украинский язык они получали поощрения.