90-летняя бабушка Рина из Закарпатья, которая проехалась спорткаром по полю, вызвав фурор в сети, призналась, что профессия блогера дается ей непросто.

Об этом Ирина Васильевна из села Руське Поле рассказала журналистам ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Бабушка Рина из Закарпатья Коллаж

Украинку зарегистрировал в Instagram внук Иван, он же выступает "продюсером" и снимает бабушку на камеру телефона.

В недавно созданном аккаунте уже появилось приличное количество подписчиков и даже реклама. За неделю блогерства бабушка заработала 2 тысячи гривен.

Рекламный прайс на странице бабы Рины в Instagram Скриншот

Самым популярным постом пенсионерки пока остается ролик с дрифтом на Ford Mustang на поле.

Она также рассказала, что начала снимать видео, потому что ей "надоел вирус".Так, украинка появилась в соцсетях во время карантина. "Я и не такой вирус переживала", – подчеркнула бабушка.

"Я вирішила податися в інтернет, бо мені стало скучно від того вірусу" — бабуся Ріна з Закарпаття у свої 90 років ганяє полем на кабріолеті та має сторінку в інстаграм pic.twitter.com/GOmtdQIeGI — hromadske (@HromadskeUA) May 7, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ранее пожилая жительница Запорожья Валентина Комарова прославилась в социальных сетях благодаря видео, на котором она ездит на гироскутере.

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