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7 мая • обновлено в 23:51
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Устроившая дрифт на Mustang 90-летняя баба Рина рассказала о заработке блогерством. Новое видео

1.5т
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90-летняя бабушка Рина из Закарпатья, которая проехалась спорткаром по полю, вызвав фурор в сети, призналась, что профессия блогера дается ей непросто.

Об этом Ирина Васильевна из села Руське Поле рассказала журналистам ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Бабушка Рина из Закарпатья

Бабушка Рина из Закарпатья

Коллаж

Украинку зарегистрировал в Instagram внук Иван, он же выступает "продюсером" и снимает бабушку на камеру телефона.

В недавно созданном аккаунте уже появилось приличное количество подписчиков и даже реклама. За неделю блогерства бабушка заработала 2 тысячи гривен.

Рекламный прайс на странице бабы Рины в Instagram

Рекламный прайс на странице бабы Рины в Instagram

Скриншот

Самым популярным постом пенсионерки пока остается ролик с дрифтом на Ford Mustang на поле.

Она также рассказала, что начала снимать видео, потому что ей "надоел вирус".Так, украинка появилась в соцсетях во время карантина. "Я и не такой вирус переживала", – подчеркнула бабушка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее пожилая жительница Запорожья Валентина Комарова прославилась в социальных сетях благодаря видео, на котором она ездит на гироскутере.

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Автор
Дарья Дурова
Место
Украина Ужгород
Теги
карантин видео Instagram соцсети
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