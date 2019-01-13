МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Бабка базарная!'' Между экс-главарями ''ДНР'' разгорелся публичный скандал

1.4тЧитать материал на украинском

Экс-главарь террористической ячейки в Горловке Игорь Безлер спровоцировал скандал со своим "коллегой" "народным губернатором" из "ДНР" Павлом Губаревем, обвинив последнего в участии в крупной денежной афере.

Поводом стала провокационная публикация Безлера в одной из соцсетей. Губарев свой ответом поделился в Telegram-канале.

"Тут Игорь Николаевич Безлер упомянул в одном из своих постов мою фамилию. Так вот, считаю что Безлеру, как русскому офицеру с полковничьими погонами, нужно будет публично извиниться передо мной, если мое имя в озвученных схемах не зазвучит", – написал он.

Новости
''Томос — еще не конец'': экс-главарь ''ДНР'' предупредил о новой атаке ''русского мира''
''Бабка базарная!'' Между экс-главарями ''ДНР'' разгорелся публичный скандал

Telegram Павел Губарев

По словам Губарева, подобные обвинения следует подкреплять фактами и документами. "А вообще, мой добрый совет уважаемому Игорю Николаевичу – не выступать в роли базарной бабки, пересказывающей уличные байки", – высказался он.

Павел Губарев

Павел Губарев

DonPress.com

Игорь Безлер

Игорь Безлер

112 Украина

Конфликт экс-главарей "ДНР" высмеяли в сети. Так, в Telegram-канале "Это ДНР, детка!" показали, какой могла бы быть дуэль террористов.

"Дуэлировать следует только на бульваре Пушкина (классик переворачивается в гробу). Обязательно пригласить телекамеры и Пирогову с блокнотом. В жюри – Басурина с медной бляхой на шее. Зрелище наверняка привлечет массы. Продажу билетов организовать через черную кассу ВТС. В конферансье – Парецкого", – написали с сарказмом.

''Бабка базарная!'' Между экс-главарями ''ДНР'' разгорелся публичный скандал

Telegram Павел Губарев

''Бабка базарная!'' Между экс-главарями ''ДНР'' разгорелся публичный скандал

Telegram "Это ДНР, детка!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России бросили за решетку главного шпиона "ДНР" Дмитрия Лысаковского.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Павел ГубаревИгорь Безлер (Бес)
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги