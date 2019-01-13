''Бабка базарная!'' Между экс-главарями ''ДНР'' разгорелся публичный скандал

Экс-главарь террористической ячейки в Горловке Игорь Безлер спровоцировал скандал со своим "коллегой" "народным губернатором" из "ДНР" Павлом Губаревем, обвинив последнего в участии в крупной денежной афере.

Поводом стала провокационная публикация Безлера в одной из соцсетей. Губарев свой ответом поделился в Telegram-канале.

"Тут Игорь Николаевич Безлер упомянул в одном из своих постов мою фамилию. Так вот, считаю что Безлеру, как русскому офицеру с полковничьими погонами, нужно будет публично извиниться передо мной, если мое имя в озвученных схемах не зазвучит", – написал он.

Telegram Павел Губарев

По словам Губарева, подобные обвинения следует подкреплять фактами и документами. "А вообще, мой добрый совет уважаемому Игорю Николаевичу – не выступать в роли базарной бабки, пересказывающей уличные байки", – высказался он.

Павел Губарев DonPress.com

Игорь Безлер 112 Украина

Конфликт экс-главарей "ДНР" высмеяли в сети. Так, в Telegram-канале "Это ДНР, детка!" показали, какой могла бы быть дуэль террористов.

"Дуэлировать следует только на бульваре Пушкина (классик переворачивается в гробу). Обязательно пригласить телекамеры и Пирогову с блокнотом. В жюри – Басурина с медной бляхой на шее. Зрелище наверняка привлечет массы. Продажу билетов организовать через черную кассу ВТС. В конферансье – Парецкого", – написали с сарказмом.

Telegram Павел Губарев

Telegram "Это ДНР, детка!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России бросили за решетку главного шпиона "ДНР" Дмитрия Лысаковского.

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