Несколько часов назад стало известно, что Аркадий Бабченко жив, а информация о его убийстве была частью спецоперации СБУ.

Для огромного количества нормальных людей во всем мире – это большая радость. И прежде всего для жены Аркадия, которая тоже, как и мы все не была посвящена в операцию СБУ.

Бабченко жив, и это главное. Но остаются вопросы, на которые было бы неплохо получить ответы. Разумеется, не от Бабченко, к которому нет и не может быть никаких вопросов, кроме поздравлений, а от СБУ.

Вопрос первый: насколько безальтернативным был именно такой способ спасения жизни Бабченко и обезвреживания убийц.

Вопрос второй: насколько неопровержимыми являются доказательства того, что убийство Бабченко планировалось в Москве, а также, что той же группой планировалось еще 30 убийств. Скажу сразу, что эти 30 запланированных убийств выглядят очень похоже на те бесконечные раскрытые теракты, за которые получают звезды героев российские генералы спецслужб.

Поясню, почему мне представляется это важным. В эфире "Свободы" у Михаила Соколова, когда мы обсуждали этот вопрос, к разговору подключился депутат Верховной Рады Антон Геращенко, который в ответ на мои сомнения (точнее, не сомнения, а вопрос) в безальтернативности именно такой меры, произнес ключевую фразу: "цель оправдывает средства". Универсальность этой формулы у меня вызывает большие сомнения.

Если речь идет о спасении жизни человека, то цена не является чрезмерной. Крайне сомнительно, что для спасения Бабченко нужно было устраивать инсценировку его гибели и вводить в заблуждение всю планету, причиняя миллионам людей боль, вызывая сотни тысяч больших и малых некрологов, не говоря уже о заявлениях глав государств и правительств, в том числе и премьер-министра Украины, которые теперь, когда общественности предъявлен живой и здоровый Бабченко, выглядят не вполне адекватно. Было бы неплохо, чтобы СБУ предъявила увесистые доказательства, что простого обезвреживания убийцы и закрепления за Аркадием государственной охраны было недостаточно для спасения жизни журналиста.

Такие игры с мировым общественным мнением не проходят бесследно. Учитывая повадки обитателей Кремля, можно с уверенностью сказать, что Бабченко не последняя и не единственная мишень. И когда очередная трагедия случится (а это, увы, весьма вероятно), то реакция мирового сообщества вполне может быть намного более сдержанной, как в той истории про мальчика, который все время кричал "волки-волки".

Возвращаясь к тезису иезуитов и Антона Геращенко "цель оправдывает средства", приходится признать, что, например, такое средство, как водородная бомба не всех устроит как адекватный метод борьбы с террористами, хотя и выглядит вполне эффективно. Та игра с мировым общественным мнением, которую устроила СБУ, выглядит как взрыв этической водородной бомбы. Или, как образно заметил Станислав Кучер, мы все оказались в цирке, под куполом которого разорвался мешок с дерьмом, и в белом не остался никто.

И все же главное в этой истории, что Бабченко жив и теперь один из немногих людей на планете может прочитать о себе всю правду в нескольких тысячах некрологов. Это – очень хорошая новость и на ее фоне все остальное выглядит пустяками.