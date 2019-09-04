"Азов" отвоевал у террористов важную часть Донбасса: появилось видео прорыва

Бойцы полка специального назначения "Азов" отвоевали часть серой зоны в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

Об этом идет речь в сюжете "Спецкора" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что воины начали копать окопы еще в мае, не боясь вражеских обстрелов. В результате им удалось значительно продвинуться вперед, улучшив тактическое положение.

"Азов" отвоевал важную часть Донбасса

"Кто на высоте – тот и в выигрыше. Было принято решение просто копать. Полтора месяца копания в дождь, грязь, солнце, ночь, обстрелы. Противник пытался остановить нас минометом", – поделился военнослужащий полка "Азов" "Рольф".

"Это был долгий путь, но это уже наша территория. Мы ее опять забрали и она под нашим контролем. Если каждую ротацию забирать даже по 400-600 метров, то мы гораздо быстрее придем к той самой Горловке", – добавил его коллега "Тахо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Азов" провел успешнейшую операцию на Донбассе. Защитники ликвидировали четырех оккупантов, взяли в плен одного и захватили оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.

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