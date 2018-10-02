Автокефалия Украины: РПЦ пошла на радикальные меры

Патриарх РПЦ Кирилл написал письма предстоятелям всех поместных православных церквей, предложив начать "общеправославное обсуждение" автокефалии Украины.

Как передает "РИА Новости", об этом сообщил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.

"В письмах изложена позиция Русской православной церкви по вопросу украинской автокефалии и о возможных негативных последствиях действий Константинопольского патриархата для единства вселенского православия", - заявил Балашов.

"Также в них содержится предложение предпринять усилия для начала общеправославного обсуждения сложившейся ситуации", — сказал он.

Напомним, 7 сентября стало известно, что Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".

Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поместная православная церковь может получить Томос Вселенского патриархата 9-11 октября 2018 года.