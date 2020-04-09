Главная Новости
10 апреля • обновлено в 00:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Аваков сообщил, когда Украина вернется к нормальной жизни

3.8т
Читать материал на украинском

Глава МВД Арсен Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни после пандемии коронавируса в мае, а оправится окончательно к лету.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook в четверг, 9 апреля. Министр подчеркнул, что никто не может знать, когда карантин закончится, "и если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте".

"Трудно предрекать ход эпидемии, природа которой так мало изучена, но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших... во второй половине мая", – написал он.

Аваков уточнил, что такой исход возможен, если украинцы "не сорвутся с текущей модели сопротивления вирусу" и "удержат порядок и дисциплину". "Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин", – написал он.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

МВД

"Я очень хочу, что б Украине не умирали от вируса сотнями человек в день, как это происходило в Италии, Испании, Франции, США и опоздавшей с карантином, как по мне, Великобритании с сегодняшними 940 погибшими за сутки.

Поэтому, когда закончится карантин – решим, пройдя путь целиком – а не вывалимся посредине, потому что надоело", – подчеркнул министр внутренних дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров рассматривает два сценария ослабления карантина. Уже известно, что в первую очередь вернутся на работу трудоспособные украинцы, запустится общественный транспорт. Произойдет это, вероятно, в мае.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
карантин Министерство внутренних дел Украины болезнь вирус
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
13
10
Смешно
1
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Наш "мiнистр" авакян получил указание СОРВАТЬ проведение праздника Дня Победы и, из-зо всех сил свою шкуру, кинулся выполнять данный приказ.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ни-ког-да.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Не раньше, чем все памятники дедушке Ленину вернёте и свидомых активистов на них, как гирлянду, не поверите?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1892.

    Вылечились: 45. Умерли: 57.

  • В мире заболели более 1,59 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

  • В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

  • Врач подметила оптимистичную деталь в борьбе с коронавирусом и заявила о позитивной тенденции.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги