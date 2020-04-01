Аваков назвал дату окончания карантина в Украине при оптимистичном сценарии

Глава МВД Арсен Аваковзаявил, что в Украине карантин могут продлить до 15 мая.
Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.
"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это предположения оптимиста", – написал он.
Арсен Аваков
Аваков подчеркнул, что завершение карантина будет зависеть от развития ситуации и успешности в борьбе с COVID-19.
"Пока карантин отменен только в Китае. Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений. От Польши, которая с 1 апреля вводит более жесткий режим карантина, до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и той же Москве и Нью-Йорке", – добавил он.
Напомним, что ранее Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине из-за пандемии коронавируса может быть продлен до второй половины мая.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сначала Кабмин объявил о введении карантина в Украине на период с 12 марта по 3 апреля, однако недавно было принято решение продлить его до 24 апреля.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о том, что карантин и режим ЧС в Украине готовы будут отменить ранее, но только в случае, если распространение коронавируса будет остановлено.
Кабмин разрешил продолжить деятельность в условиях карантина сельскохозяйственным предприятиям, ветеринарным клиникам и зоомагазинам.
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