Аваков назвал дату окончания карантина в Украине при оптимистичном сценарии

Глава МВД Арсен Аваковзаявил, что в Украине карантин могут продлить до 15 мая.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это предположения оптимиста", – написал он.

Арсен Аваков

Аваков подчеркнул, что завершение карантина будет зависеть от развития ситуации и успешности в борьбе с COVID-19.

"Пока карантин отменен только в Китае. Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений. От Польши, которая с 1 апреля вводит более жесткий режим карантина, до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и той же Москве и Нью-Йорке", – добавил он.

Напомним, что ранее Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине из-за пандемии коронавируса может быть продлен до второй половины мая.

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