Атмосферный фронт принесет в Украину похолодание, дождь и снег

К Украине в пятницу, 27 ноября, приблизиться атмосферный фронт циклона Tanja, который обусловит осадки.

Также снизится температура воздуха, сообщает в Telegram синоптик Наталья Диденко.

Дожди и мокрый снег пойдут в западных, северных и центральных областях.

Днем по стране воздух прогреется всего до 2-7 тепла. На юге до +10 +13.

В Киеве в пятницу облачно, возможен небольшой дождь. Днем до 4 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных, 28 и 29 ноября, в Украине похолодает, вернутся снег и дожди.