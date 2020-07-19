Аппараты ИВЛ делают тяжелым больным еще хуже, – врач, который борется с COVID-19 в Ужгороде

В случае пневмонии, которая развивается на фоне заражения коронавирусом, подключение пациента к аппарату искусственной вентиляции легких может нанести ему еще больший вред.

Об этом в интервью издания "Новинарня" заявил врач-терапевт Ярослав Глагола. Медик уже три месяца работает в "ковидном" отделении Ужгородской центральной городской клинической больницы.

"Представьте себе гроздь винограда. Вот как в виноградника, в стенках альвеол происходит газообмен, насыщение крови. При "ковидний" пневмонии поражаются именно эти сосудики, они разрушаются. Кровь изливается в альвеолы. А что такое ИВЛ? Это аппарат принудительного дыхания, когда человек самостоятельно не может сделать вдох-выдох. Фактически, это просто насос, который качает воздух вместо него", – пояснил он.

По словам Глаголы, в результате у пациента повреждаются альвеолы, в которые под давлением закачивается воздух или кислород.

Он подчеркнул, что в таком случае альвеолы оказываются "замурованными". А те из них, которые еще здоровые, механически раздувают с помощью ИВЛ: в итоге они теряют свою эластичность и, наконец, разрушаются.

"Поэтому аппарат ИВЛ даже в тяжелых случаях является нецелесообразен, даже вредным", – констатировал врач.

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