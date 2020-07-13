Антоненко заявил о возможной подготовке его убийства. Видео обращения "Риффмастера"

Андрей Антоненко опроверг слухи о том, что он хочет убить себя. Фото 24tv.ua.

Ветеран АТО Андрей ("Риффмастер") Антоненко, который является фигурантом "дела Шеремета", заявил о вероятности подготовки его убийства.

В своем обращении, которое в Telegram опубликовал писатель и политик Дмитрий Корчинский, он опроверг слухи о том, что он якобы собирается покончить с собой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Если такие слухи распространяются, значит есть определенные основания считать, что может нас планируют убить. Все понимают, что правда вылезла наружу, что мы не имеем никакого отношения к преступлению (убийству Шеремета). Поэтому нужно быть внимательными", – отметил Антоненко.

Он также обратился к обществу и своим побратимам: "Я обращаюсь к обществу и своим побратимам из Специальных операций ВСУ соответствующим образом отреагировать на такие вещи".

(Видео – Telegram Дмитрия Кочинского)

Напомним, что 13 июля суды оставили под стражей подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Еще одному фигуранта дела Яне Дугарь смягчили меру пресечения.

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