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22 апреля • обновлено в 11:48
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Антисептики могут вызвать мутацию коронавируса: как правильно пользоваться

1.6т
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Ученые предупредили, что чрезмерное или неправильное использование антисептиков может привести к устойчивости бактерий к противовирусным препаратам и даже к мутациям коронавируса.

Об этом идет речь в материале, опубликованном на портале The Conversation.

Исследователи выявили, что антисептики способны разрушать ДНК бактерии, но при этом они могут вызвать мутации. Ученые предположили, что такие методы защиты от вирусов могут привести к новым вспышкам инфекций.

Антисептики могут вызвать мутацию коронавируса

Антисептики могут вызвать мутацию коронавируса

uazmi.net

Также, по словам химиков, весьма сомнительна эффективность домашних антисептиков, которые были сделаны самостоятельно на основе спирта. Их польза на сегодня не доказана, а вот побочные эффекты могут быть серьезные.

Чтобы избежать проблем, ученые призвали не пользоваться антисептиками как лекарством и использовать только в необходимых дозах и согласно инструкции.

Отмечается также, что постоянное использование химических средств может привести к дерматологических проблемам, а любые ранки на руках – это открытые места для различных инфекций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Евгенйи Комаровский предупредил, что антисептик для дезинфицирования рук, чтобы защитится от COVID-19 или любого другого вируса, нельзя делать с использованием борной кислоты.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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