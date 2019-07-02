Вчера было 1 июля, в принципе – ничем не примечательный день, просто начало второго месяца лета, и в общем – ничего более. Но это – как посмотреть. На самом деле, в этот день стали известны некоторые интересные показатели первого полного месяца правления зё. Так совпало, что в целом, конец июня плюс кусочек мая, когда зё вступил в должность, дали в сумме примечательные 40 дней, или "сороковины" его у власти.

За это время почти не заметно визуальных изменений окружающей действительности, разве что цены почти на все – безусловно подросли. Но этот процесс идет постоянно, и для того, чтобы зафиксировать какие-то изменения именно в этом плане, надо специально отслеживать цены по группам товарам и вычислять динамику роста цен. Это – занятие нудное и мало кому интересное. Тем не менее, имеются какие-то базовые показатели, исторически являющиеся болевыми точками для общества.

Говорят, что новые правила энергорынка, запущенные еще при Порошенко, должны снизить цену электроэнергии на четверть. Что-то такое, об изыскании возможностей снижения цены на газ, рассказал и Нафтогаз. Как это будет выглядеть на самом деле – увидим в платежках по итогам июля, но пока – все выглядит без особых изменений. Второй показатель – курс гривны к основным валютам.

Здесь тоже – полый штиль. Было несколько волн подъема курса доллара и евро, но на рынок выходил Нацбанк с предложением валюты и цена снова падала.

В этой связи, довольно интересно выглядят прямые и косвенные признаки того, что контролирующие органы, ответственные за наполнение бюджета, явно становятся в режим "на лопату". То есть, при Порошенко все сложнее становилось найти конкретного человека при должности, способного принять нужное решение за вознаграждение. С некоторыми из таких деятелей пришлось общаться лично, и те с унынием рассказывали, что не хотят ни во что влазить и желают лишь доработать до пенсии, поскольку рисков стало намного больше, и если уже "брать", то один раз и много.

На лицо оказалась ситуация "отложенного спроса и предложения", и вот теперь публика встрепенулась и стала возвращаться в исходное положение, то есть "на лопату". Несколько "постных лет" доконало людей до того, что теперь они готовы работать без обеда, выходных и даже ночью, а про пенсию – уже нет никаких разговоров.

Очевидно, что такие изменения режима работы чиновников перераспределят финансовые потоки, и то, что шло в бюджет, теперь бодро ринется в карманы дорогих костюмов. Очень быстро эта ситуация доберется до тех самых "болевых точек", о которых мы упомянули выше. Просто до парламентских выборов ситуацию надо держать любой ценой, поскольку потом это уже будет не важно.

В этой связи, довольно симптоматично выглядит сокращение средств в казне. Только за июнь объем этих средств сократился в 2,6 раз, и это при том, что никакие зримые показатели, важные для публики, не изменились. В общем, такая же ситуация, хоть и в других пропорциях, складывается и в других отраслях экономики. Индикаторы должны были отреагировать на эти изменения, но стоят на месте. Это значит, что они удерживаются искусственно до определенного момента, а когда будут отпущены, сразу компенсируют эту разницу.

В общем, если лохторат проголосует примерно так же, как и весной, то уже к сентябрю он получит большой сюрприз. Если эта публика у власти смогла за месяц такого наделать, то за три – все будет куда интереснее. В общем, есть возможность доприкалываться до того, что хуже действительно уже не будет, поскольку – некуда.

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